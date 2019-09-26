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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 17 | 45 Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 17:45 (Di giovedì 26 settembre 2019) Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLA COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA SULLA CASILINA CODE TRA LABICO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SETTECAMINI, BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREIZONE DI Roma DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SS7 APPIA. DA ...
Fonte : romadailynews

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