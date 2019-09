Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 09.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGIATA INTERNA TROVIAMO UN INCIDENTE CHE CAUSA CODE TRA CASSIA E SETTEBAGNI, INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE A CHI E IN VIAGGIO DATO CHE SI TRANSITA SU DUE SOLO CORSIE, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA PRENESTINA E ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E SETTEBAGNI, PRESTARE ATTENZIONE A CHI E IN VAGGIO DATO CHE SI CIRCOLA SULLA CORSIA DI EMERGENZA, INVECE RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI TRA PRENESTINA E APPIA PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TRAOVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA, ATTUALMENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI TRA CASILINA E APPIA PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TRAOVIAMO CODE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA, PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DOVE VI SONO CODE PER INCIDENTE TRA LA CASSIA BIS E LA CASSIA PI AVANTI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA CENTRLE DEL LATTE, PASSANDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST INDIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA , UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIOEN Roma SUD MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO MENTRE SI STA IN CODA SULLA COLOMBO TRA VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA , UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APPIA E TIBURTINA ;CODE SEMPRE IN INTERNA TRA LAM PISANA E AURELIA, TRA CASSIA E SALARIA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA , UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APPIA E TIBURTINA ;CODE SEMPRE IN INTERNA TRA LAM PISANA E AURELIA, TRA CASSIA E SALARIA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA , UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PONTINA E Roma FIUMICINO ;CODE SEMPRE IN INTERNA TRA Roma FIUMICINO E AURELIA, TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO IN AUMENTO TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA ,CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E TRA Roma FIUMICINO E AURELIA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO IN AUMENTO TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA TRAFFICO IN AUMENTO SUL TRRATO URBANO DELL’A24 TRA TOR DE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI BUONASERAE BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN INTERNA ,CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO IN AUMENTO TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA TRAFFICO IN AUMENTO SUL TRARTO URBANO DELL’A24 TRA TOR DE SCHIAVI E RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA,A SEGUIRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E TUSCOLANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO IN AUMENTO TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA A1 FIRENZE Roma PERMANGONO CODE A SEGUITO DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA,A SEGUIRE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E TUSCOLANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO IN AUMENTO TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA A1 FIRENZE Roma PERMANGONO CODE A SEGUITO DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 25 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA,A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E TUSCOLANA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO IN AUMENTO TRA OSTIENSE E DIRAMAZIONE Roma SUD TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CON CODE TRA ...