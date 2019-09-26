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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 07 | 30 Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 07:30 (Di giovedì 26 settembre 2019) Viabilità 26 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA CENTRLE DEL LATTE, PASSANDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST INDIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA ED IL RACCORO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO, SEMPRE SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E TRA CASTEL RomaNO E VIA PRATICA PASSIAMO ALLA FLAMINIA DOVE VI SONO INCOLLONNAMENTI IN DIREZIONE ...
Fonte : romadailynews

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