Venezia | violenze sugli anziani genitori | allontanato da casa

Venezia - lido chiuso per razzismo e violenze : "Qui i neri non entrano" : Il razzismo è ormai sempre più diffuso in Italia, nonostante ciò che rimane del governo gialloverde si ostini a negare l'evidenza. Mai prima d'ora in Italia, però, si era arrivati alla chiusura temporanea di uno stabilimento balneare a causa del razzismo di almeno una parte del personale della struttura.È accaduto a Chioggia, in Veneto, dove la licenza di uno stabilimento balneare è stata sospesa per 15 giorni dal Questore di Venezia proprio ...