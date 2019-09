Vela – Campionati del Mondo RS | X | tutti i risultati della seconda giornata di gare a

Fonte : sportfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) Grazie a 3 regate per categoria tutte le flotte hanno concluso le fasi di qualifica e da oggi il migliore 50% di ciascun gruppo regaterà in gold fleet e il restante 50% in silver fleetdeidelclasse RS:X ancora molto intensa e positiva per le condizioni di vento avute sul Garda Trentino: grazie a 3 regate per categoria tutte le flotte hanno concluso le fasi di qualifica e da oggi il migliore 50% di ciascun gruppo regaterà in gold fleet e il restante 50% in silver fleet. Il programmaè iniziato alle 8:15 ed è stato possibile sia per le donne che per gli uomini disputare due regate con vento da nord, che è rimasto più leggero rispetto al primo giorno. Con il vento da sud del pomeriggio – arrivato invece teso con raffiche anche sui 20 nodi – si è disputata anche la terza prova di. Programma pieno dunque e ...

