Varese-Sassari basket oggi in tv | orario | canale e streaming

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) Questa sera (26 settembre) ore 20.30 inizierà il campionato italiano di Openjobmetise Banco di Sardegna. Queste due formazioni, infatti, si sfideranno nel primo impegno di regular season, in un match pieno di ricorsi storici. Il più importante è quello che riguarda coach Gianmarco Pozzecco che con la squadra lombarda ha giocato otto stagioni vincendo tutto o quasi. Come ogni inizio che si rispetti, nessuna delle due squadre vorrà partire con il piede sbagliato e per questo vi attende un match piuttosto frizzante, in cui gli isolani partono comunque favoriti. Di seguito il programma completo, gli orari, la guida tv e. Il match tra Openjobmetise Banco di Sardegnasarà trasmesso in direttasulla piattaforma Eurosport Player. OAsport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi nemmeno un secondo di questa sfida che si preannuncia ...

