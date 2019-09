Valentina Dallari su Andrea Melchiorre | “Portò la droga in esterna”

Valentina Dallari libro : “Andrea Melchiorre mi disse che fu arrestato” : Valentina Dallari, dal libro emergono aneddoti ‘molto forti’ su Andrea Melchiorre: “Mi disse che era stato arrestato”. L’ex tronista spiffera le menzogne dell’ex e racconta di quando le mise la “Ganja” nelle scarpe Emergono delicati aneddoti da ‘Non mi sono mai piaciuta’, il libro scritto dall’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari. La ragazza, […] L'articolo Valentina ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari svela un retroscena choc avvenuto in esterna con Andrea Melchiorre : La deejay bolognese confessa di aver ricevuto della droga dal corteggiatore durante una loro esterna.

Mattino 5 - Valentina Dallari confessa : “Mia sorella mi ha salvata” : Valentina Dallari ospite a Mattino Cinque: il retroscena sulla malattia Valentina Dallari è stata uno degli ospiti di Mattino 5. L’ex tronista ha ricordato la sua malattia, quando per un anno è stata ricoverata a causa dei disturbi alimentari da cui era affetta. L’ospite di Federica Panicucci ha confidato ai telespettatori di aver raggiunto 37 kg di peso, riuscendo per miracolo a sopravvivere. L’ex tronista ha anche confidato ...

Valentina Dallari libro. Silvestrin commosso - Panicucci : “Frasi davvero forti” : Valentina Dallari, il libro e l’anoressia: a Mattino 5 l’ex tronista si svela Valentina Dallari si racconta a Mattino 5, dove viene aperto un argomento molto delicato. Scendendo nel dettaglio, Federica Panicucci tratta il tema riguardante l’anoressia e tra gli ospiti c’è anche lei, l’ex tronista di Uomini e Donne che ha combattuto contro questo […] L'articolo Valentina Dallari libro. Silvestrin commosso, ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari è stata molestata : il racconto choc : Valentina Dallari di Uomini e Donne vittima di molestie: il racconto Attimi di paura e terrore per Valentina Dallari: è stata molestata. La tronista di Uomini e Donne nel 2015 ha raccontato l’episodio inquietante sul suo profilo Instagram e ha lasciato davvero senza parole. Valentina Dallari è stata inseguita da un uomo fino a sotto casa, dal parchetto dove si trovava. Mentre stava aprendo la porta, l’uomo in questione ...

Valentina Dallari - battuta hot per Ultimo/ Lui addenta anguria e lei "perde la testa" : Valentina Dallari, battuta hot per Ultimo su Instagram. Lui addenta anguria e lei "perde la testa": ecco il commento dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Valentina Dallari - 'Non mi sono mai piaciuta' è il titolo del suo libro sull'anoressia : Valentina Dallari ha brillantemente vinto la propria battaglia contro l'anoressia, come si può notare anche grazie alle recenti foto condivise sul suo profilo Instagram sulle quali l'ex tronista di Uomini e Donne e dj bolognese appare decisamente in forma e in salute più che mai, con un fisico bellissimo.Valentina, quindi, ha deciso di mettere nero su bianco la propria terribile esperienza con l'anoressia, scrivendo un libro che verrà ...

Uomini e Donne - clamorosa frecciata di Valentina Dallari a Giulia De Lellis : "Faccio tutto io..." : Proprio come Giulia De Lellis. Si tratta di Valentina Dallari, ex protagonista di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la quali al pari dell'influencer ha annunciato l'uscita del suo libro. Si chiamerà Non mi sono mai piaciuta ed è previsto per settembre. Un libro

Valentina Dallari presenta il suo primo libro : “Non mi sono mai piaciuta” : “Non mi sono mai piaciuta” in arrivo il primo libro di Valentina Dallari. Ecco il suo annuncio Dopo Giulia De Lellis, un’altra figlia dei programmi di Maria De Filippi ha annunciato che presto le sue parole approderanno sugli scaffali delle librerie. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari che proprio ieri ha […] L'articolo Valentina Dallari presenta il suo primo libro: “Non mi ...

Valentina Dallari - Non mi sono mai piaciuta il libro confessione : Valentina Dallari più in forma che mai sembra essersi lasciata molti dei suoi demoni alle spalle, a sancire la sua rinascita non solo le bellissime foto che si diverte a postare sul suo profilo instagram, ma anche l’annuncio in una delle stories di un suo imminente libro. Il volume scritto dall’ex tronista di Uomini e donne si intitola Non mi sono mai piaciuta e dovrebbe arrivare sugli scaffali delle librerie dopo ...

Valentina Dallari si racconta nel libro “Non mi sono mai piaciuta” : ‘Ho tanta ansia” : L'ex Uomini e Donne presenta il suo libro. Dal titolo "Non mi sono mai piaciuta", si deduce facilmente che il libro tratterà anche e soprattutto i suoi problemi con l'anoressia, patiti diverso tempo fa e che l'hanno costretta a un ricovero in clinica di circa otto mesi. Il libro uscirà ufficialmente a fine settembre.Continua a leggere