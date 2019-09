Usa | la ‘talpa’ | “Casa Bianca cercò di bloccare trascrizione della telefonata con

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Sono profondamente preoccupato che ci siano rischi per la sicurezza nazionale e per gli sforzi del governo americano volti ad evitare interferenze sulle elezioni. E sono profondamente preoccupato per quello che appare come un serio e fragrante abuso di potere e di violazionelegge da parte del presidente”. Lo si legge nella denuncia che fu presentata il 12 agosto dalla ‘talpa‘ che ha svelato i contenutidel 25 luglio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky e che è costata al capoCasal’avvio di una procedura di impeachment. “Nei giorni successivi” allatra il presidente degli Stati Uniti e il suo omologo ucraino – mercoledì Trump ha autorizzato la diffusione– alcuni “funzionariCasasono intervenuti” pere mettere in sicurezza ...

