Usa | Casa Bianca ha tentato di nascondere la telefonata tra Trump e il presidente ucraino

Usa - la ‘talpa’ : “Casa Bianca cercò di bloccare trascrizione della telefonata con Zelensky. Trump sollecitò ingerenze da Stato straniero” : “Sono profondamente preoccupato che ci siano rischi per la sicurezza nazionale e per gli sforzi del governo americano volti ad evitare interferenze sulle elezioni. E sono profondamente preoccupato per quello che appare come un serio e fragrante abuso di potere e di violazione della legge da parte del presidente”. Lo si legge nella denuncia che fu presentata il 12 agosto dalla ‘talpa‘ che ha svelato i contenuti della ...

Usa - Casa Bianca diffonde trascrizione della chiamata tra Trump e il presidente Ucraino : chiese di indagare su Biden e il figlio : Cinque pagine che confermano quanto supposto dal Partito democratico statunitense: Donald Trump ha chiesto al suo omologo Ucraino, Voldymyr Zelenski, di indagare per corruzione su Joe Biden, candidato alle presidenziali ed ex vicepresidente dell’amministrazione Obama e su suo figlio. La Casa Bianca ha infatti diffuso la trascrizione della chiamata che i due leader hanno avuto il 25 luglio scorso, quella cioè messa sotto accusa dai ...

Scuola chiUsa per topi - 280 alunni a casa. Il Comune di Napoli : “Immediatamente chiamata l’Asl” : Scuola chiusa per topi. Succede al 68esimo circolo didattico Rodinò Salvemini a Barra, Napoli. Ieri mattina mamme e bambini hanno trovato i cancelli dell’edificio sbarrati per un intervento di derattizzazione previsto dall’Asl con l’amministrazione comunale. Da giorni ad allarmare le mamme erano proprio i numerosi ratti che gironzolavano nel giardino diventato una vera e propria giungla. A creare problemi sembra essere stato proprio lo spazio ...

Messina - anziana 90enne picchiata e abUsata in casa sua da due minorenni : arrestati : Quella che arriva da Messina è una vicenda davvero assurda. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, una signora anziana di 90 anni, sabato scorso 14 settembre, sarebbe stata picchiata e poi abusata da due minorenni di 14 e 17 anni. Uno di loro sarebbe stato addirittura un amico di suo nipote. Da TgCom24 si apprende che la vittima era ridotta in gravi condizioni, e che ad accorgersi di quanto fosse avvenuto sia stata sua figlia, la ...

RagUsa : polizia chiude casa a luci rosse : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Una casa a 'luci rosse', dove si prostituivano due donne sudamericane, è stata chiusa dalla polizia in via Elia, a Ragusa. A chiamare gli agenti sono stati alcuni vicini di casa stanchi delle continue 'visite' ricevute dalle due donne. In alcuni casi, i clienti hanno a

Casarin : tempi di recupero troppo lunghi a caUsa del Var. L’arbitro deve decidere più in fretta : Sul Corriere della Sera l’ex arbitro Paolo Casarin scrive della Var. In sostanza il tema sono i ritardi, i tempi di recupero che si allungano oltre misura per dare agli arbitri la possibilità di correggere i propri errori consultando la Var. I recuperi, scrive, “sono il prezzo per la regolarità del risultato”. Con la tecnologia “la gara finisce quando le incertezze sul fuorigioco e gli errori arbitrali vengono risolti con la Var”. Sempre che, ...

Orrore in Usa : medico abortista custodiva 2.246 feti morti in casa : A casa del medico abortista dello stato dell'Illinois Ulrich Klopfer sono stati trovati 2.246 feti. L'agghiacciante scoperta è stata fatta dai suoi famigliari che si erano recati a visitare l'abitazione dopo che il decesso del dottore avvenuto ad inizio settembre.Continua a leggere

Casa negata 'perché meridionali' : "Noi prese in giro per 3 mesi". E la padrona di casa si scUsa : Parla la compagna della ragazza che ha diffuso gli audio. La signora del Milanese intervistata in radio si è giustificata dicendo, fra l'altro: "Non sono razzista. Ho parenti nel Meridione, quindi non ho niente contro di loro"

Incendio nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio : gente chiUsa in casa : Un Incendio per cause in corso di accertamento è in atto dal primo pomeriggio in contrada Castelluccio, nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio, a Ercolano (Napoli). A bruciare sarebbe una massa di sterpaglie nella zona vicino alla ex Cava Fiengo che in passato ha ingoiato rifiuti speciali e pericolosi. Al momento la nube di fumo è visibile a metri di distanza dalle abitazioni dei comuni limitrofi. Le operazioni di spegnimento da parte ...

Usa - Politico : “Israele spiava Trump alla Casa bianca”. Netanyahu : “Clamorosa menzogna” : Israele spiava gli Stati Uniti. Sembra un film di spie, ma secondo il sito Politico sarebbe avvenuto davvero. Ovviamente lo Stato ebraico si è affrettato a smentire. La rivelazione mette in imbarazzo il premier Benjamin Netanyahu alla vigilia delle elezioni cui è appesa la sua riconferma, proprio mentre Donald Trump pensa di allentare le sanzioni all’Iran, irriducibile nemico di Israele, per spianare la strada ad uno storico incontro con il ...

Torino - il blogger Simone Caminada accUsato di stupro : “Mi ha portato a casa e violentata” : Il blogger brasiliano Simone Caminada è stato accusato di stupro da una ragazza che ha denunciato di essere stata violentata nell’appartamento del professore e filosofo Gianni Vattimo, di cui Caminada è assistente e stretto collaboratore. I fatti denunciati sarebbero avvenuti la sera del 30 agosto scorso a Torino, dove il 36enne di origine brasiliana vive: l’episodio è al vaglio degli inquirenti perché il racconto fatto dalla giovane ...

Mondiali di basket : il Dream Team Usa a casa. "Miracolo" Francia - va in semifinale : I Mondiali di basket non smettono di stupire. Termina ai quarti di finale la rincorsa al treble del Team Usa di Gregg Popovich, il quale è stato costretto alla resa dalla sorprendente Francia di Vincent Collet per 79-89. Una vittoria meritata quella ottenuta dal quintetto transalpino che, trascinato

Casapound a Fb : “CaUsa per danni se non riattivate la pagina” : Roma, 11 set. (AdnKronos) – Una diffida a riattivare la pagina Facebook entro 48 ore (a partire da ieri) è stata inviata da Casapound al colosso social che il 9 settembre ha oscurato l’account ufficiale (verificato con la spunta blu) del movimento e decine di altre pagine e profili collegati, accusandoli di “diffondere odio”.Nella diffida, Casapound parla di “una improvvisa e ingiustificata disattivazione ...