Uomini e Donne | Tina alza il vestito alla ' Marilyn' di Gemma VIDEO

Uomini e Donne - Gianni Sperti e la confessione su Paola Barale : "Quel giorno avevo bevuto troppo - così..." : Era il 2001 quando Gianni Sperti vestì per la prima volta il ruolo di opinionista nel celebre programma di Canale 5 di Maria De Filippi Uomini e Donne. A distanza di 18 anni, il vicino di seduta di Tina Cipollari ha raccontato cosa accadde, o meglio non accadde, quella prima volta, in un'intervista

Uomini e Donne - Valentina Dallari svela un retroscena choc avvenuto in esterna con Andrea Melchiorre : La deejay bolognese confessa di aver ricevuto della droga dal corteggiatore durante una loro esterna.

Anticipazioni Uomini e Donne : Sara Tozzi Abbandona il Trono Classico! : Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Colpo di scena, Sara Tozzi ha Abbandonato il Trono. Maria De Filippi si burla dei telespettatori! Ecco perchè! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Sara Tozzi Abbandona il Trono perchè ancora innamorata del suo ex fidanzato. Alessandro irritato dal comportamento di Veronica. La pretendente si dichiara per lui, ma nessuno le crede! Negli studi Mediaset, si sono da poco concluse le nuove Anticipazioni ...

Gemma Galgani censurata a Uomini e Donne : Maria De Filippi spiazzata : Uomini e Donne, Gemma Galgani dà scandalo: arriva la censura Nella puntata odierna di Uomini e Donne Over a far molto parlare è stata ancora una volta Gemma Galgani, ma stavolta non per la sua travagliata vita amorosa. Cos’è successo? In pratica la donna, durante la sfilata, ha deciso di vestirsi come Marilyn Monroe. Ma non è finita qua perchè ha chiesto alla redazione del dating di mettere un buco sulla passerella, dal quale possa ...

Uomini e donne - Gianni Sperti : "Saltai la prima puntata di Uomini e donne perché la sera prima bevvi troppo - Maria reagì così..." : Intervistato dal magazine di Uomini e donne, Gianni Sperti non si è sbilanciato sui nuovi tronisti, spiegando però di sentirsi più vicino, "per modi di fare, ad Alessandro e Sara". L'opinionista del programma di Canale 5 si è poi espresso sull'eterna tensione che caratterizza il rapporto tra Tina e Gemma:Loro si odiano e anche quest’anno hanno ripreso a discutere molto animatamente. Intanto io rido, perché mi fanno divertire. Non penso sarà ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti : come lo aiutò Maria - replica alla Barale : Gianni Sperti si svela: il racconto sulla sua prima puntata a Uomini e Donne spiazza A Uomini e Donne, Gianni Sperti approdò nell’anno 2001. Sono passati 18 anni da quando il ballerino entrava nello studio del noto programma per poi restarci come opinionista. Non amava parlare in pubblico, fino a quando Maria De Filippi non […] L'articolo Uomini e Donne, Gianni Sperti: come lo aiutò Maria, replica alla Barale proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - corteggiatrice di Zarino : “Avevo problemi alimentari” : Alessandro Zarino di Uomini e Donne: il retroscena di Veronica Burchielli Veronica Burchielli è una delle corteggiatrici di Alessandro Zarino, uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, il famoso dating show condotto da Maria De Filippi. Veronica è una delle corteggiatrici di spicco di quest’edizione del programma, in quanto anche l’altro tronista Giulio Raselli ha manifestato un certo interesse per lei, per questo motivo sul nuovo ...

Trono Over Uomini e Donne - Armando Incarnato : “Sono innamorato di…” : Armando Incarnato di Uomini e Donne: “Sono innamorato di mia figlia Michelle” Uno dei cavalieri del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne che non è mai molto fortunato nelle conoscenze è Armando Incarnato: polemico, verace, quasi sempre pronto ad alzare il tono della voce, quest’anno ha fatto una promessa ovvero di ragionare di più sulle cose prima di sbottare. Promessa fatta a sua figlia Michelle, luce dei suoi ...

Anna Tedesco di Uomini e Donne : perché non si è fidanzata con Giorgio : Uomini e Donne, Anna Tedesco su Giorgio Manetti: “Pensavo fosse un marpione” Uno dei ritorni più graditi e inaspettati accaduti a Uomini e Donne è stato sicuramente quello di Anna Tedesco. Dopo un anno e mezzo fuori dalla trasmissione ha deciso di darsi una seconda possibilità al fine di trovare un uomo che la ami davvero. A Uomini e Donne Magazine la donna ha anche parlato della grande amicizia che la lega a Giorgio Manetti, lo ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri fermato dalla polizia dopo la puntata : era con ‘lei’ : Al trono over di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano continuano a essere protagonisti. Non certo come coppia, almeno dalle ultime anticipazioni. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, è registrato e tante notizie vengono spifferate giorni o anche settimane prima della messa in onda. Nelle prime puntate, in ogni caso, abbiamo visto un confronto tra Riccardo e Ida, che lo scorso anni avevano anche partecipato a Temptation Island ...

Registrazione Uomini e Donne : Giulio Raselli beffato da Alessandro : Alessandro Zarino ‘ruba’ una corteggiatrice a Giulio di Uomini e Donne: l’anticipazione Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. E poco fa sono state pubblicate dal blog IlVicolodelleNews.it le anticipazioni di ciò che è successo in studio. In questa circostanza c’è stato un episodio che ha ancora di più acuito la rivalità tra Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Cosa è successo tra i due ...

Uomini e Donne oggi : colpi di scena durante la sfilata del Trono Over : oggi Uomini e Donne, Trono Over: la sfilata delle dame Dopo aver parlato di tutte le nuove frequentazioni tra dame e cavalieri del Trono Over, nella nuova puntata di Uomini e Donne ci si dedica alla sfilata. Le Donne del parterre femminile saliranno in passerella con l’intendo di essere ‘La più seducente del reame’. Come […] L'articolo Uomini e Donne oggi: colpi di scena durante la sfilata del Trono Over proviene da ...

Uomini e donne - Raffaella Mennoia si è sposata? ‘È uno scherzo di Maria De Filippi’ : Nessun matrimonio per Raffaella Mennoia. L’autrice di Uomini e donne, che quest’estate è stata presa di mira da ex protagonisti del dating show, è stata oggetto di uno scherzo da parte di Maria De Filippi. Raffaella Mennoia non si è sposata Durante le registrazioni del trono classico avvenute il 25 settembre, le stesse nelle quali è stata data notizia dell’abbandono del trono da parte di Sara Tozzi, la conduttrice si è ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : chi prenderà il posto di Sara Tozzi? - trono classico - : Uomini e Donne, chi prenderà il posto di Sara Tozzi: Javier Martinez ha ancora speranze di accomodarsi sulla mitica poltrona rossa?