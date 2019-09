Uomini e donne | spoiler puntata del 26 9 | il vestito di Gemma si alza come Marilyn Monroe

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Si conclude oggi 26 settembre il tris di puntate dedicate al Trono Over die più precisamente alla seconda registrazione stagionale effettuata lo scorso 7 settembre. Dopo avere visto Ida Platano in lacrime dopo l'ennesimo battibecco con Riccardo Guarnieri, il dating show si concentrerà oggi sulla sfilata che avràtema 'La più bella del reame'. In essa non potrà mancare la partecipazione diGalgani che, indossando un abito rosso in stile, mostrerà le sue forme a causa del vento artificiale che soffierà sotto di lei. E il fatto finirà per scatenare l'ennesimo siparietto trash con Tina Cipollari, che correrà verso la sua storica rivale per criticarla. Ben diversa sarà la reazione di Maria De Filippi, la quale non potrà trattenere la risata davanti ad un simile divertente botta e risposta.anticipazioni:Galgani mostra ...

TeresaBellanova : #Femminismo è valorizzare le diversità, è pari opportunità per uomini e donne. #ItaliaViva sarà un partito femminis… - matteosalvinimi : #Salvini: i 5Stelle ci hanno bloccato per mesi l’idea che Tunisia fosse considerata “Porto sicuro”. Intanto noi abb… - marattin : In passato il tema-donne serviva solo a qualcuna, nel ceto politico, per rivendicare posti. Ora invece significa da… -