Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri fermato dalla polizia dopo la puntata | era con ‘lei’

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019) Al trono over die Ida Platano continuano a essere protagonisti. Non certo come coppia, almeno dalle ultime anticipazioni. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, è registrato e tante notizie vengono spifferate giorni o anche settimane prima della messa in onda. Nelle prime puntate, in ogni caso, abbiamo visto un confronto trae Ida, che lo scorso anni avevano anche partecipato a Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro rapporto. Prova fallita:poco si sono detti addio per sempre. Ora sono entrambi di nuovo alla corte di Maria e chissà come andrà a finire, se torneranno insieme o incontreranno l’anima gemella. Dalle ultime, comunque, sembra che entrambi siano decisi a fare nuove conoscenze. Lui, il cavaliere di Taranto, ricomincia da Valentina, una nuova dama del trono over che ha conquistato subito le sue attenzioni. ...

TeresaBellanova : #Femminismo è valorizzare le diversità, è pari opportunità per uomini e donne. #ItaliaViva sarà un partito femminis… - matteosalvinimi : #Salvini: i 5Stelle ci hanno bloccato per mesi l’idea che Tunisia fosse considerata “Porto sicuro”. Intanto noi abb… - marattin : In passato il tema-donne serviva solo a qualcuna, nel ceto politico, per rivendicare posti. Ora invece significa da… -