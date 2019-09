Uomini e Donne | ex tronista con la droga durante un’esterna | “Me l’ha messa nelle scarpe”

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019) Dopo Giulia De Lellis anche Valentina Dallari (ex volto di) è uscita con il suo libro. Il titolo ”Non mi sono mai piaciuta” è un’autobiografia. Un rapporto con il corpo che un tempo non era proprio facile visto che la ragazza ha dovuto affrontare un periodo molto difficile a causa dell’anoressia. Ora, però, Valentina sta bene ed è proprio tramite questo libro, oltre che a raccontare quel terribile momento, vuole lanciare unggio forte a coloro che avranno il piacere di leggerlo. AValentina Dallari l’abbiamo conosciuta come una giovane donna molto decisa maAll Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, chiosservata ha notato la sua emotività oltre al suo grande amore per la musica. Valentina ha deciso di partire proprio dall’inizio del suo calvario fino ad arrivare alla rinascita. “L’ho ...

