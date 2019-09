Unposted | Chiara Ferragni ha un nuovo tatuaggio sulla mano per celebrare il suo film

Box Office Italiano weekend 20 settembre 2019 - Chiara Ferragni Unposted record di 1 - 6 milioni - “Tutta un’altra vita” fa ancora il pienone : Box Office Italiano, weekend 20 settembre 2019, Ferragni tocca 1.600.000, altro mezzo milione di incassi per "Tutta un'altra vita" Enrico Brignano fa ancora il pienone per la seconda settimana ...

Box Office Italiano weekend 20 settembre 2019 - Chiara Ferragni Unposted record di 1 - 6 milioni - 9 - “Tutta un’altra vita” fa ancora il pienone : Box Office Italiano, weekend 20 settembre 2019, altro mezzo milione di incassi per "Tutta un'altra vita", Ferragni record in 3 giorni, delusione "Il colpo del cane" Enrico Brignano vince per la ...

Chiara Ferragni Unposted - Fedez choc contro i critici cinematografici : «Non contate più un c***» : Chiara Ferragni Unposted, Fedez choc contro i critici cinematografici: «Non contate più un c***». Dopo il successo del docu-film di Chiara Ferragni al botteghino - film evento...

Chiara Ferragni – Unposted : trionfo al Box Office : Nelle sale solo martedì, mercoledì e giovedì è il film evento più visto di sempre in Italia. 17, 18, 19 settembre: tre giorni di fuoco per l’evento cinematografico Chiara Ferragni – Unposted il docufilm che indaga il fenomeno Ferragni diretto da Elisa Amoruso e presentato all’ultima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. 1.601.499 euro di incasso totale in 393 sale. Più di 160 mila spettatori in tre giorni. Una media copie che si è ...

Tre giorni di trionfo al Box Office e record d’incassi per Chiara Ferragni – Unposted : Roma – 1.601.499 euro di incasso totale in 393 sale. Più di 160 mila spettatori in tre giorni. Una media copie che si è mantenuta sempre la più alta del box Office oscillando tra i 1.300 euro del primo giorno e i 1.508 di ieri, ultimo giorno di programmazione.Un fantastico passaparola e le cifre lo dicono Chiaramente: il film ha ripetuto nei tre giorni lo stesso incasso, un dato inusuale per questa tipologia di uscita evento. Un risultato ...

Chiara Ferragni Unposted è il film con più incassi e presenze nella storia del cinema italiano : Ha segnato un altro record e, checchè se ne dica, anche questa volta Chiara Ferragni ha centrato l’obiettivo: il suo film documentario va ad inserirsi nella storia del cinema italiano come la pellicola con più incassi e presenze della storia. Presentato al Festival del cinema di Venezia 2019, "Chiara Ferragni Unposted" aveva fatto storcere il naso a chi il cinema lo "mastica" e lo vive da sempre. Lei, una influencer, che si è inventata una nuova ...

Chiara Ferragni – Unposted sbanca il botteghino. Hanno ragione i critici che lo stroncano o i follower che vanno a vederlo? : Tre soli giorni di programmazione al cinema per Chiara Ferragni – Unposted, il documentario diretto da Elisa Amoruso sulla più popolare influencer italiana – ma lei preferisce essere definita imprenditrice del settore digitale visto che, dati alla mano, fattura 40 milioni di euro e dà lavoro a decine di persone. Il film ha incassato 1,6 milioni, con un primo giorno da 500mila euro, miglior performance per un film italiano al botteghino del ...

Sbanca il documentario «Chiara Ferragni Unposted» : Ha incassato oltre mezzo milione di euro il film di Alessandra Amoruso sull’influenecer italiana più celebre. È il miglior debutto per una pellicola italiana nel 2019. Il film rimane in sala solo tre giorni e poi su Amazon

Box Office Italiano - Chiara Ferragni Unposted esordisce con € 513.550 e vola al primo posto. 51.300 biglietti in un solo giorno : Box Office Italia 17 settembre 2019: Chiara Ferragni Unposted al primo posto con €513.550 C’era da aspettarselo. Il fenomeno Chiara Ferragni colpisce anche al box Office. L’esordio di ...

Chiara Ferragni felice per 'Unposted' : 'Miglior partenza del 2019 per un film italiano' : È stato un risveglio davvero emozionante quello che ha avuto oggi, 18 settembre, Chiara Ferragni. L'influencer, infatti, è stata informata del fatto che il documentario sulla sua vita ha esordito al primo posto del botteghino: dopo un solo giorno di proiezione in quasi tutti i cinema d'Italia, il film "Unposted" ha raccolto un incasso di oltre 500mila euro e un ottimo riscontro da parte del pubblico. La Ferragni al settimo cielo: il suo film ...

«Chiara Ferragni - Unposted» - la recensione senza spoiler : Una ragazza chiede a un tatuatore se il suo nuovo piercing, ora che è diventata mamma, le farà male. Poi si sdraia, si fa coraggio e si ripete: «I tuoi follower saranno fieri di te». E’ Chiara Ferragni nella prima scena di Chiara Ferragni – Unposted, il documentario firmato da Elisa Amoruso presentato oggi a Venezia 76 per poi uscire in sala il 17, 18 e 19 settembre e, più avanti, su Amazon Prime Video. In ...

Chiara Ferragni – Unposted - ieri la Premiere a Milano. Al cinema il 17 - 18 e 19 settembre : ieri, 16 settembre, all’Odeon The Space cinema di Milano, si è tenuta l’attesissima Premiere di Chiara Ferragni Unposted, il docu-film su Chiara Ferragni diretto da Elisa Amoruso. Il documentario, presentato alla 76. Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, sarà in sala il 17, 18 e 19 settembre. Chiara Ferragni, 31 anni, 15 milioni di follower, secondo la rivista Forbes prima influencer al mondo nel campo della moda, ...

«Chiara Ferragni Unposted» - streaming - cinema - durata - trailer : Il titolo è semplice e accattivante: Chiara Ferragni Unposted, traducibile come "quello che Chiara Ferragni non ha postato" o ha deciso di non condividere nella sua fiorente attività di social influencer e prima blogger e poi imprenditrice di moda. Il documentario, che ha avuto come vetrina per un'anteprima internazionale addirittura la Mostra del cinema di Venezia, oggi e per tre giorni è alla prova del botteghino ...

«Chiara Ferragni – Unposted» - i look alla première milanese : Chiara Ferragni in Etro e FedezChiara Ferragni in Etro ed Elisa AmorusoValentina Ferragni in Dsquared2 e Marco FerragniRiccardo Nicoletti e Francesca Ferragni Valentina Ferragni in Dsquared2 e Luca VezilMarina Di Guardo in Atelier EméAlberta FerrettiMatilda Lutz Jeremy ScottSabrina BelliLorenzo SerafiniMargherita Missoni Veronica Etro e Alessandro FrigerioLeonetta FendiRiccardo SciuttoAndrea Della ValleGiorgio GuidottiSilvia GrilliDopo aver ...