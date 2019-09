Università di Torino | sputi e lancio di immondizia contro studenti di destra

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Bianca Elisi All'dii collettivi universitari hanno assaltato un gruppo didi, intenti a volantinare, cone lanci diPioggia die di sacchi della spazzaturaun gruppo di ragazzi di. Un episodio assurdo e anacronistico andato in scena ieri mattina all'di. Un episodio che conferma come nelleitaliane l'intolleranza politica è ancora di casa. Se sei uno studente di, ciò che vale per gli altri non è detto che valga anche per te. Entrare e uscire da un ateneo, frequentare le lezioni o impegnarsi nel sindacalismo universitario, per chi la pensa in una determinata maniera, possono rivelarsi vere e proprie imprese. Alla faccia dei diritti costituzionalmente garantiti, infatti, c'è sempre qualche nostalgico della falce e martello pronto a provocare, offendere e, nella peggiore ...

c_appendino : #RT @TorinoClick: Il 3 ottobre alla Cavallerizza (Aula Magna #Università di #Torino) si terrà il convegno… - era_geo : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Il 3 ottobre alla Cavallerizza (Aula Magna #Università di #Torino) si terrà il convegno #Adaptation sul… - ClaudioZavatti1 : RT @c_appendino: #RT @TorinoClick: Il 3 ottobre alla Cavallerizza (Aula Magna #Università di #Torino) si terrà il convegno #Adaptation sul… -