Una Vita anticipazioni | ROSINA chiederà perdono a CASILDA | ecco perché

Fonte : tvsoap

(Di giovedì 26 settembre 2019) Una delle grandi protagoniste delle prossime puntate italiane di Unasarà la domesticaEscolano (Marita Zafra): come abbiamo segnalato in precedenza nei nostri post, la ragazza farà la conoscenza di Maria (Iolanda Muiños), la sua vera madre. Questo sarà soltanto l’inizio di una complicata storyline che coinvolgerà l’intera famiglia Hidalgo! Una, news:è figlia di Maximiliano? In base allerilasciate, si scopre che Maria arriverà a calle Acacias – nei panni di una semplice domestica – insieme al suo amante segreto Higinio Baeza (Diego Martin), un uomo che si fingerà dottore e soprattutto il salvatore di Liberto Seler (Jorge Pobes), rimasto ferito in seguito all’attentato che ha mandato in rovina la Galleria Alday. In tal senso, vi ricordiamo che Maria si rivelerà essere l’amante che il defunto Maximiliano Hidalgo ...

RaiTre : 'Se io fossi tetraplegico e cieco pregherei una persona misericordiosa di porre fine a un essere capace solo di veg… - marattin : In #ItaliaViva - ed è una novità vera -nel gruppo dirigente non ci sono invidie, gelosie e “mors tua vita mea”. Qui… - beppe_grillo : Nella vita quotidiana percepiamo il tempo come un movimento verso una direzione. Ma cosa succederebbe se il present… -