Una nuova escalation nel Golfo?

Una nuova favolosa rappresentazione di un buco nero : (immagine: Nasa’s Goddard Space Flight Center/Jeremy Schnittman) Neanche cinque mesi fa, il 10 aprile 2019, arrivava la prima foto di un buco nero, della galassia Messier 87, ottenuta da un team internazionale e realizzata con complessi radiotelescopi e interferometri in tutto il mondo. Oggi, a partire da quell’immagine, gli scienziati della Nasa hanno voluto realizzare una simulazione con un dettaglio e una risoluzione ancora maggiore per ...

Mafia - blitz della polizia contro la “stidda” di Gela : 500 uomini pronti a Una nuova guerra. Nei video un raid armato contro un negozio : blitz della polizia contro la ‘stidda’ di Gela: in carcere sono finiti capi, gregari e semplici affiliati della cosca dei Di Giacomo. Secondo gli investigatori, negli ultimi anni il clan avrebbe preso con la violenza e le estorsioni il controllo su buona parte del territorio, gestendo il traffico di droga, infiltrando l’economia legale con imprese di comodo e imponendo i prodotti delle proprie aziende ai commercianti. Le ...

Gemma lancia Una nuova frecciatina a Manetti : 'Nostro amore come un dipinto senza colori' : Gemma Galgani, la celebre dama protagonista del parterre femminile del dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne Over, è tornata a parlare del suo ex compagno, Giorgio Manetti, nel corso di una recente intervista al magazine dedicato interamente al programma. Dopo aver incassato una serie di delusioni amorose, tra le quali anche quelle di Rocco Fredella e Stefano Pastore, Gemma si è concessa delle vacanze all'insegna ...

Colpo alla mafia - 70 arresti in tutta Italia : 500 uomini armati pronti a Una nuova guerra : Colpo alla mafia. Due operazione della Polizia di Stato contro il clan la Stidda hanno portato all'arresto di diversi esponenti criminali in tutta Italia. La prima ha portato all'arresto in...

The Witcher : Una nuova immagine ci offre uno sguardo ravvicinato a Geralt della serie Netflix : Anche se non sappiamo ancora la data di uscita della serie Netflix di The Witcher, possiamo ammirare più da vicino una nuova immagine di Geralt interpretato da Henry Cavill con la spada in mano.La nuova immagine della serie proviene dal sito Redanianintelligence e mostra Geralt con la sua armatura pronto a scagliare la sua spada contro un nemico sconosciuto.Tuttavia, probabilmente non è un mostro quello contro cui sta andando. Delle due spade ...

Notes on Love - Shondaland produrrà Una nuova serie antologica per Netflix – Notizie del giorno : Notes on Love è una serie antologica, prodotta da Shonda Rhimes, dove in ogni episodio si esplorerà il matrimonio, il suo significato e la sua evoluzione nel tempo. Come se la lista di progetti che Shonda Rhimes sta producendo per Netflix non fosse già abbastanza lunga, ecco che ne arriva un altro. La mega produttrice produrrà, insieme a Norman Lear, Steve Martin, Jenny Han, Lindy West e l’autrice di canzoni Diane Warren, una serie tv ...

Sienna - Mediaset e Lucisano lavorano a Una nuova saga familiare : Rinnovare la tradizione del racconto famigliare italiano innestandolo su una convulsa lotta per il potere in una provincia italiana ricca di arte, bellezza e antiche tradizioni.Questo l'intento promesso da Lucisiano Media Group nell'annunciare il progetto di Sienna, serie tv in lavorazione per Canale 5, realizzata con RTI (Reti Televisive Italiane S.p.A. società del gruppo Meiaset) da Italian International Film, del gruppo Lucisano, e ...

Totti e Fedez - al via Una nuova avventura : insieme in un reality? : FedezFrancesco TottiL'attrice Diana Del BufaloLo youtuber Luis SalL'attore Cristiano CaccamoEra abituato a rapide serpentine, slalom ubriacanti per liberarsi dei difensori avversari. Adesso, Francesco Totti, è chiamato a una fuga diversa, lunga due settimane, per scampare alla cattura da parte di implacabili nemici. Secondo i rumors che circolano da settimane, infatti, lo storico ex capitano della Roma prenderà parte a «Celebrity Hunted», la ...

Whatsapp - è arrivata Una nuova funzione : ecco quale e come funziona : Whatsapp ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere per 24 ore il proprio stato di Whatsapp su Facebook Story

I fan di Fortnite sospettano l'arrivo di Una nuova mappa : Due anni e 10 stagioni dopo, sembra che la mappa di Fortnite cambierà drasticamente a fine mese. Non sarà il solito tipo di cambiamento, in cui un angolo del suo mondo viene pavimentato da una zona ricoperta di neve o deserto, ma una mappa in gran parte ridisegnata da zero.Già da tempo i fan del Battle Royale di Epic Games si sono chiesti se verrà mai introdotta una nuova mappa accanto a quella attuale; tuttavia gli sviluppatori hanno sempre ...

Ferrari Purosangue - Leiters : “sarà diverso dagli altri suv e avrà Una piattaforma nuova” : La speranza degli appassionati, nonché dei suoi futuri e facoltosi proprietari, è che sia “Purosangue” di nome e di fatto: si parla del suv Ferrari, il primo nella storia della Scuderia, fortemente voluto dal compianto Sergio Marchionne. Il modello, conosciuto internamente col codice di “175”, è uno dei 15 nuovi veicoli che a Maranello sono pronti a portare sul mercato da qui al 2023, nell’ambito di un piano di espansione dell’offerta (e dei ...

Via libera al secondo film di Downton Abbey dopo gli incassi al botteghino : “Serve Una nuova idea” : Già alla première londinese dello scorso 13 settembre l'idea di un secondo film di Downton Abbey era stata ventilata sul red carpet dai produttori, vincolandone però l'eventuale realizzazione al successo al botteghino. Ora che i numeri danno ragione a Fellowes e premiano il suo sequel per il grande schermo, la strada sembra ormai spianata verso un ulteriore capitolo dell'acclamato period drama destinato alle sale. La conferma ...