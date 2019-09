Una bambola per tutti | arriva la bambola senza genere di Mattel

Ravenna - pianto di bambino dal cassonetto di abiti usati. Si tratta di Una bambola : Valentina Dardari L’allarme è stato lanciato dai passanti. Quando però carabinieri e pompieri hanno aperto, hanno trovato solo un bambolotto Attimi di terrore in provincia di Ravenna dove alcuni passanti hanno sentito un pianto, del tutto simile a quello di un neonato, provenire da un cassonetto di abiti usati. Immediatamente è scattata l’allerta. Sul posto Forze dell’ordine, personale sanitario e Vigili del fuoco. Fortunatamente si ...

New Jersey - Una bambola di Pennywise il clown arriva fluttuando in un giardino privato : Il 5 settembre si avvicina, e sarà il giorno che sancirà l’uscita nelle sale cinematografiche di ‘It: Capitolo 2’ di Andy Muschietti, trasposizione cinematografica di quel magnifico libro horror scritto da Stephen King, che ha diviso i social in due. L’hype è comunque alle stelle, e qualcuno ha deciso di prepararsi alla prima del film in maniera piuttosto originale, addirittura facendo fluttuare in un giardino privato una bambola di Pennywise il ...

Bimba di 3 anni uccisa da un santone - infilzata da 7 aghi - era stata utilizzata con Una bambola per un rito voodoo : Una storia incredibile che arriva dall’India. Una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata seviziata da un santone locale che la utilizzava come una bambola voodoo. I genitori sembra che non erano a conoscenza del rito al quale era sottoposta la figlia. La terribile notizia arriva dalla periferia di Calcutta ed è stata riportata dal Daily Mail. La bambina di chiamava Tot. La madre aveva visto che la piccola non stava bene e ha ...