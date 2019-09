Un nuovo Mafia e l' edizione rimasterizzata di Mafia 2 all' orizzonte?

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 26 settembre 2019) I marchi di2 esono stati avvistati in rete, e questo potrebbe significare il ritorno della serie.Take-Two Interactive ha registrato tre marchinel mese di agosto. Questo ha portato alla speculazione di un'di2 e di ungiocoin sviluppo.È possibile dunque una versionedi2 per le console di attuale generazione. Ed è anche possibile che4 sia in sviluppo, anche se il gioco è stato scartato da Hangar 13 per lavorare su un titolo non ancora annunciato. Qualunque sia questo titolo, è in lavorazione almeno dal 2018.Leggi altro...

RaiNews : Silvio #Berlusconi di nuovo indagato, insieme a Marcello Dell’Utri, come possibile mandante delle bombe del 1993 a… - NicolaLagioia : RT @SiciliaQueer: Sul numero di ottobre della rivista @gliasini @edizioniasino una recensione di Andrea Inzerillo, direttore artistico del… - SiciliaQueer : Sul numero di ottobre della rivista @gliasini @edizioniasino una recensione di Andrea Inzerillo, direttore artistic… -