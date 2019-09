Un gol da lasciare senza fiato | Ibrahimovic incanta in allenamento | lo svedese sorpreso

Fonte : sportfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) L’attaccanteha sfoderato un gol di rara bellezza in, lasciandoparole anche se stesso Zlatannon è tipo da sorprendersi per un gol, soprattutto se segnato da lui stesso, considerata la propria smisurata autostima. Questa volta però l’attaccante dei Los Angeles Galaxy ha superato ogni aspettativa personale, segnando inun gol davvero fantascientifico. Dopo aver posizionato la palla qualche metro dietro la bandierina del corner, loha sfoderato un tiro a giro tremendo, che ha concluso la propria corsa in fondo al sacco. Un gol assurdo, che ha lasciato di stucco lo stesso, come si evince dal video: Qualidade que fala?! O Ibra é um monstro ##Ibra #LAGalazy #MLS #LosAngeles #Gol pic.twitter.com/2ljQVyHPl7 — BandSports (@bandsports) September 25, 2019 L'articolo Un gol da...

MARIOLIBRUNO : #TIKITAKA:ai gobbi come al solito hanno regalato la punizione inesistente grazie alla quale ha potuto far gol e gra… -