Un bracciale che trasmette dal cervello ai Pc | ecco cosa fa

Perché Facebook ha speso quasi un miliardo per un bracciale che "legge" nel pensiero : Mark Zuckerberg ha appena speso centinaia di milioni di dollari Perché vuole collegare mente e tecnologia. Facebook ha acquisito Ctrl-Labs, società che sviluppa sistemi capaci di comandare un computer con il pensiero. O, per dirla in modo più prosaico, con gli impulsi del cervello. Niente impianti nel cranio ma un bracciale che legge i movimenti dei muscoli e fa così da interprete ai messaggi cerebrali, trasformandoli in comandi. La quarta ...