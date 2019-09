Ufficiale | il premier in Piazza a CeglieStasera dalle 19 15 diretta su Affari

Lega : “Nessuna rimozione di post dalla pagina Ufficiale Salvini Premier” : “Riguardo le notizie di stampa secondo le quali Facebook, su iniziativa del signor Stephen Ogongo, avrebbe rimosso alcuni post della pagina ufficiale Lega-Salvini Premier, sottolineiamo che non abbiamo rilevato la rimozione di alcun post da noi prodotto, né abbiamo ricevuto da Facebook comunicazioni riguardo la rimozione di contenuti prodotti dalla pagina, come di norma avviene in questi casi, e che dunque i vari articoli comparsi negli ...