Turismo | per la prima volta a Roma il World Tourism Event | Salone dei siti e delle città

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019)– Da oggi e fino al 28 settembre,partecipa al(WTE), ildeiUnesco, ospitato per lanella Capitale. Protagonisti dell’o organizzato a Palazzo Venezia, i tesori archeologici, artistici e culturali di oltre 120Unesco provenienti da tutto il mondo, in un caleidoscopio di “cartoline internazionali” che si incontrano e si confrontano sulle policy per unsostenibile ed economicamente impattante per l’indotto territoriale. La Capitale partecipa alcon il suo stand promozionale: dalle brochure alle guide della, passando per il materiale informativo e la card turisticaPass, buyer e visitatori avranno a disposizione un corner interamente dedicato agli itinerari classici e moderni dellaEterna. Non solo: grande impulso alla filiera dal workshop b2b, pensato per l’incontro fattivo ...

