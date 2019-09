Turchia | scienziato rivela il legame tra inquinamento e cancro ma viene arrestato | “ha

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Unoturco è stato condannato oggi a 15 mesi di carcere per averto i rischi dicausati dall’tossico nellaoccidentale, secondo un giornalista dell’agenzia France Presse sul posto. La corte di Istanbul ha condannato Bülent Sik per “divulgazione di informazioni riservate”, un verdetto che Amnesty International ha definito una “parodia della giustizia”. Sik hato l’anno scorso i risultati di uno studio condotto tra il 2011 e il 2015 con altri scienziati per conto del Ministero della Salute, collegando la tossicità del suolo, dell’acqua e del cibo con gli alti tassi di tumore in diverse province occidentali. Loha diversi articoli per il quotidiano Cumhuriyet dopo aver realizzato che il governo non stava prendendo provvedimenti. Lo studio “ha mostrato chiaramente quanto ...