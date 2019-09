Treviso-Olimpia Milano basket oggi in tv | orario | canale e streaming

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) Si chiude la prima giornata della Serie A 2019-2020 di. Uno dei due posticipi sarà la sfida tra De’Longhied AX Armani Exchange. A mettere fine a questo primo turno sarà dunque la nuovadi Ettore Messina, che fa visita ad unache festeggia il ritorno in Serie A. C’è davvero grande curiosità nel vedere l’Armani Exchange, visto che è reduce da dieci vittorie in un precampionato davvero scintillante. Messina vuole subito partire nel modo giusto e si affiderà ai neo arrivati Shelvin Mack e soprattutto Sergio “El Chacho” Rodriguez, una delle stelle assolute del campionato. Per l’ex allenatore anche della Nazionale sarà una gara speciale, visto che la sua ultima panchina in Italia risale al 2005 e proprio cone l’avversaria era. Una clamorosa coincidenza del calendario. Era ...

