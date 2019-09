Trasporti Pubblici ATM e Conerobus | assunzioni personale senza data di scadenza

Sciopero Trasporti 27 settembre : stop di mezzi pubblici e treni sul territorio nazionale : In data 27 settembre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da USB, a cui si sono aggiunti anche altri sindacati. Sarà un venerdì nero per il settore dei trasporti, con agitazioni su tutto il territorio nazionale. Attesi disagi nelle grandi città a causa dello stop di mezzi pubblici e treni. A Milano incroceranno le braccia i dipendenti di ATM per 24 ore. Oltre alle linee in superficie, ...

Sciopero dei Trasporti Pubblici - le motivazione dell'astensione il 16 settembre : Pescara - Il trasporto pubblico in Abruzzo si ferma per 4 ore lunedì 16 settembre, numerose sono le motivazioni che costringono gli autoferrotranvieri allo Sciopero ed a manifestare contro la politica dei trasporti della Giunta Regionale sono le seguenti Sub affidamenti autolinee e assenza delle garanzie sull’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri Ritardo sull’attuazione dei vincoli in tema di aggiudicazione delle linee TPL con relativa ...

Scioperi Trasporti settembre : aerei a rischio il 6 - poi toccherà a treni e mezzi pubblici : Il mese di settembre sarà caratterizzato da numerosi Scioperi nel settore dei trasporti. Dopo la tregua del mese di agosto, ci attenderanno una serie di agitazioni sindacali, la prima delle quali andrà a coinvolgere il comparto aereo. In data 6/09 avremo uno sciopero nazionale da parte delle aziende e dei vettori aerei della durata di 24 ore. Ad essere coinvolto sarà anche il personale navigante del Gruppo Alitalia. Dunque, saranno a rischio i ...

Trasporti - c'è già un primo sciopero dei mezzi pubblici proclamato per settembre : sciopero Atm a Milano venerdì 6 settembre: metro, bus e tram a rischio al ritorno dalle ferie: le ragioni della...

Concorsi Trasporti Pubblici : Gestione Navigazione Laghi e Fs : invio cv agosto e settembre : Attualmente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore di Garda e di Como e le Ferrovie dello Stato Italiane hanno proclamato diversi bandi di concorso pubblico, per l'arruolamento di profili esperti da assegnare nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Bando di Concorso ad agosto La Gestione Navigazione Laghi Italia ha bandito un concorso esterno, per l'inserimento con un ...