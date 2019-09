Traffico Roma del 26-09-2019 ore 17 | 00

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019)INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LANINA.STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SU VIA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DI PRIMA PORTA NELLE DUE DIREZIONI, SI TRATTA DI LAVORI. RICORDIAMO ANCHE I LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI, NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ORE DI MAGGIOR. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PERDA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-TE, E DA VIA PRENESTINA A V.LE CASTRENSE. ANTICIPIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE SARA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE ...

