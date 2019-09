Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) molto trafficate tutte le principali ARTERIE STRADALI in entrata in città. LUNGHE CODE sul TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SIA VERSO LA TANG.EST CHE VERSO IL GRA. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA via nomentana A VIA DEI cAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, E tra LA VIA TIBURTINA E largo passamonti VERSO SAN GIOVANNI. diversi gli incidenti segnalati in città: rallentamenti per incidente su piazzale labicano e su viale egeo all’altezza di viale dell’oceano pacifico.rallentato per incidente sulla via casilina all’altezza del bivio con via dei giardinetti E SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITà DELLO SVINCOLO PRE L’AEROPORTO DI CIAMPINO VERSO IL CENTRO. CODE SULLA VIA ARDEATINA A PARTIRE DA FALCOGNANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL GRA VERSO IL CENTRO, E sulla via del mare PER UN INCIDENTE AVVENUTO SEMPRE IN PROSSIMITà del gra verso ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-09-2019 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - muoversincampan : Sulla SS7 quater/Domitiana, per traffico intenso, ci sono code tra le uscite Quarto e Monteruscello Sud verso Napol… - romamobilita : Traffico in via Ardeatina-Divino Amore, la Roma Tpl segnala rallentamenti sulla linea 702 -