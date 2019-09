Torino-Milan | Belotti | “La svolta negli spogliatoi | vi racconto i miei due gol”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) “Nel primo tempo non siamo partiti bene, per tutti i primi quarantacinque minuti abbiamo lasciato il pallino del gioco alci siamo guardati in faccia tutti e abbiamo tirato fuori fame e orgoglio nella ripresa. Perdere fa rodere, non ci tenevamo alla terza sconfitta di fila. Grazie anche ai nostri tifosi e alla carica che ci hanno dato siamo riusciti a trovare i tre punti”. Parla così ai microfoni di Sky, dopo aver trascinato da solo ilalla vittoria, l’attaccante granata Andrea. “Il mio primo gol è stato un’iniziativa personale su un grande lancio di Rincon e ci ha dato la scossa per crederci ancora di più. Il secondo gol è stato istintivo, mi è rimasta la palla dietro, si è alzata e la prima cosa che ho pensato è stata provare a segnare in rovesciata. Tutte le partite per noi sono esami, dobbiamo migliorare sia ...

OptaPaolo : 1942 - In Serie A il Torino non ribaltava uno svantaggio per arrivare alla vittoria contro il Milan dal 1942. Cuore. #TorinoMilan - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Torino *2-1 AC Milan *(Belotti 76‘) #SSFootball - Gazzetta_it : Gol! Torino - Milan 2-1, rete di Belotti A. (TNO) -