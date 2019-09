Torino-Milan 2-1 | Doppietta Belotti | granata al 4° posto Terzo ko per i rossoneri

Torino-Milan - Belotti : “La svolta negli spogliatoi - vi racconto i miei due gol” : “Nel primo tempo non siamo partiti bene, per tutti i primi quarantacinque minuti abbiamo lasciato il pallino del gioco al Milan. negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia tutti e abbiamo tirato fuori fame e orgoglio nella ripresa. Perdere fa rodere, non ci tenevamo alla terza sconfitta di fila. Grazie anche ai nostri tifosi e alla carica che ci hanno dato siamo riusciti a trovare i tre punti”. Parla così ai microfoni di Sky, ...

LIVE Torino-Milan 2-1 - Serie A in DIRETTA : decide la doppietta di Belotti. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI! Il Torino si impone 2-1 al termine di una partita emozionante. 90+5′ SIRUGU E’ MONUMENTALE SU PIATEK! Parata straordinaria del portiere granata che è bravo a rimanere in piedi ipnotizzando il polacco. 90+5′ Si entra nell’ultimo minuto con ZAZA CHE SPRECA TUTTO IN CONTROPIEDE scivolando davanti a Donnarumma 90+4′ Il Milan torna subito in ...

Posticipo serie A - Torino-Milan 2-1 : 23.00 Milan ribaltato a Torino, i granata si impongono 2-1 nel Posticipo del 5°turno Il rigore per il Milan (fallo su Leao di De Silvestri) trasformato da Piatek (19') apre una gara bloccata.I rossoneri hanno occasioni con Leao, Bennacer e Piatek, i granata con Belotti che non sfrutta l'uscita sbagliata di Donnarumma. Ripresa. Aina impegna Donnarumma, Piatek si divora il raddoppio. Poi Belotti la capovolge: fendente dal limite (72') e ...

LIVE Torino-Milan 2-1 - Serie A in DIRETTA : si entra nel recupero - il Toro difende un prezioso vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+2′ Cross di Suso, Piatek anticipato. Corner per i rossoneri. 90′ Saranno 5 i minuti di recupero. 90′ Ingresso di Calabria in area di rigore. Angolo per il Milan, che però lo cestina. 89′ Erroraccio di Suso in impostazione. Il Milan è costretto a tornare indietro. 88′ Musacchio viene ammonito, fallo da dietro ai danni di Belotti. Respira il Toro. 87′ ...

LIVE Torino-Milan 2-1 - Serie A in DIRETTA : due lampi di Belotti mandano i granata in vantaggio a un quarto d’ora dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Donnarumma viene ammonito per proteste. 76′ Belotti, ANCORA LUI! Doppietta del numero nove granata che sfrutta la respinta di Donnarumma raccogliendo in maniera rocambolesca per mettere dentro il punto del 2-1 a porta praticamente sguarnita. 76′ Suso commette fallo su Izzo. Riparte il Torino. 75′ Reazione del Milan affidata a un brutto tiro di Piatek. 73′ Dopo ...