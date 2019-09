Tim | Fulvio Conti lascia la presidenza Entro il 21 ottobre il successore dell’uomo del

Tim - si è dimesso il presidente Fulvio Conti. Cda il 21 ottobre per la successione : In attesa che il consiglio di amministrazione si esprima sul sostituto, come da statuto, le funzioni di presidenza saranno svolte dal consigliere più anziano Michele Valensise

Matrimonio a prima vista 4 - Federica e Fulvio si tolgono le fedi : cosa accadrà nell’ulTima puntata? : Penultima puntata della quarta stagione di Matrimonio a prima vista, programma in onda su Real Time che sta coinvolgendo sempre di più il pubblico arrivando a tenere incollati allo schermo 1.021.000 spettatori. Il 2 ottobre andrà in onda finale di stagione in cui le tre coppie (CHI SONO GLI SPOSI) che hanno partecipato all’esperimento diranno se vogliono annullare il Matrimonio o rimanere insieme, ma già alcuni segnali di come andranno le ...