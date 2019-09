Tim | Fulvio Conti lascia la presidenza “con effetto immediato” Entro il 21 ottobre il

Tim - Fulvio Conti lascia la presidenza. Entro il 21 ottobre il successore dell’uomo del fondo Elliott : Fulvio Conti lascia la presidenza di Tim, l’ex Telecom Italia. Ma il consiglio dell’ex monopolista italiano della telefonia prende tempo fino al 21 ottobre per trovare un sostituto. Segno che la trattativa fra i francesi di Vivendi, Cdp e Elliott è ancora aperta. Non a caso, del resto, la lista dei papabili è lunga: secondo indiscrezioni in lizza ci sarebbe il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, che però ha smentito un suo ...

Tim - si è dimesso il presidente Fulvio Conti. Cda il 21 ottobre per la successione : In attesa che il consiglio di amministrazione si esprima sul sostituto, come da statuto, le funzioni di presidenza saranno svolte dal consigliere più anziano Michele Valensise

