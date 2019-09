The Witcher | il Geralt della serie Netflix in una nuova immagine

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 26 settembre 2019) Anche se non sappiamo ancora la data di uscitadi The, possiamo ammirare più da vicino unadiinterpretato da Henry Cavill con la spada in mano.Laproviene dal sito Redanianintelligence e mostracon la sua armatura pronto a scagliare la sua spada contro un nemico sconosciuto.Tuttavia, probabilmente non è un mostro quello contro cui sta andando. Delle due spade che possiede, questa sembra essere la spada d'acciaio, vista per la prima volta nell'ondata iniziale di immagini. Ma non preoccupatevi, la famosa spada d'argento disarà presente.Leggi altro...

zazoomblog : The Witcher: una nuova immagine ci offre uno sguardo ravvicinato a Geralt della serie Netflix - #Witcher: #nuova… - CinemApp_Cinema : #TheWitcher: una nuova immagine di Geralt offre un'occhiata ravvicinata alla sua spada - JacopoMarcovald : @MrZukasa @spreaker Concordo su the witcher 3 ;) Giocato e finito quando è uscito, rivenduto per acquistare altro. -