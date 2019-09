Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=ZjoQXZOacSo “Non puoi andare in giro ad arrestare le persone, non i ricchi perlomeno“, si sente pronunciare a un certo punto di The, la nuova serie firmata da Ryan Murphy e disponibile su Netflix dal 27 settembre. Una frase del genere, spregevole eppure non priva di un’ironia ingegnosa, è una delle numerose marche di ambivalenza che caratterizzano questa produzione che fa della sua duplicità un punto di forza: è superficiale tanto è profonda, è politica tanto quanto della vera politica sembra disinteressarsi, è patinata quanto mai restia a mostrare i lati più sgradevoli di persone e classi sociali e ambizioni personali. Proprio l’ambizione è uno dei temi fondanti qui, in questi otto episodi per cui Murphy, al suo primo impegno con la piattaforma di streaming con cui ha siglato un accordo multimilionario, ha chiamato i ...

MilanoCitExpo : The Politician è una satira esagerata su potere e solitudine #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MariaMusto19 : RT @vogue_italia: Dalla terza stagione di 'The Crown' a 'The Irishman', a 'The Politician'. Scoprite tutto sui 10 titoli, tra film e #serie… - vogue_italia : Dalla terza stagione di 'The Crown' a 'The Irishman', a 'The Politician'. Scoprite tutto sui 10 titoli, tra film e… -