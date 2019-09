Terzo sciopero globale per il clima domani a Pescara

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 settembre 2019)- Fridays For Futuretorna in piazza venerdì 27 settembre, con appuntamento all'Arena del Mare (Madonnina del Porto) alle 9: rispondendo alla chiamata internazionale di una settimana di mobilitazione per il, dopo una serie di azioni e incontri organizzati con la cittadinanza durante late Action Week, il movimento continua a farsi sentire con rivendicazioni sul piano comunale, regionale e nazionale. Il movimento "pretende che il Comune didichiari l'emergenzatica e applichi un piano di azione per ilcon scadenze e vincoli precisi: tuteli ed estenda il verde urbano; realizzi la divisione delle reti fognarie verso il recupero dell'acqua piovana anche in funzione anti-allagamento; renda gratuito e sostenibile il servizio di trasporto pubblico integrandolo con incentivi alla mobilità ciclabile; investa nelle ...

