Terremoto Pakistan | 32 feriti per i successivi “aftershock”

Devastante Terremoto in Pakistan : almeno 32 morti e oltre 400 feriti - soccorsi complicati dal maltempo [FOTO e VIDEO] : Il bilancio del violento terremoto magnitudo 5.8 che ha colpito ieri la zona del Kashmir amministrata da Islamabad, è di almeno 32 morti e 476 feriti: lo ha reso noto il capo della polizia locale, Sardar Gulfraz Khan, citato dalla Dpa. Il sisma è stato avvertito in diverse parti del Pakistan. A rendere difficili i soccorsi anche le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla regione. Decine le case, i negozi e le strade danneggiati dalla ...

Terremoto in Pakistan - disastro per una scossa magnitudo 5.2 : strade sprofondate - 19 morti e 300 feriti [FOTO] : Alle 13:01 italiane di oggi (le 16:01 locali) un Terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito l’estremo Nord del Pakistan, al confine con l’India, con epicentro in un’area densamente popolata tra Islamabad e Lahore, nei pressi della città di Jehlum che è situata nel Pujiab, lungo la frontiera con il Kashmir Pakistano. La scossa ha provocato un vero e proprio disastro: l’ultimo bilancio aggiornato è di 19 morti e più di 300 ...

