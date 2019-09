Terremoto in Turchia | forte scossa scuote Istanbul | si temono danni

Turchia - forte scossa di Terremoto a Istanbul : magnitudo 5.7 : Secondo il sito del quotidiano 'Sabah', la scossa ha provocato "momenti di panico" in città. Due giorni fa un'altra scossa di magnitudo 4.7.Continua a leggere

Turchia : Terremoto di magnitudo 4.7 : Allarme questa mattina per la popolazione residente nelle città che si affacciano sullo stretto del Bosforo per una scossa di terremoto di magnitudo 4.7. L'epicentro è stato localizzato a 9,8 km di profondità nel mar di Marmara, a Sud-Ovest di Istanbul. Stando alle prime analisi, non si registrano danni a cose o persone, ma sicuramente la popolazione è in grande agitazione. L'area interessata dall'evento non è nuova a queste emergenze, infatti ...

Terremoto in Turchia : trema Istanbul - la scossa scatena il panico : Un Terremoto magnitudo 4.7 ha fatto tremare Istanbul questa mattina, alle 08:00 UTC, senza provocare danni a persone o cose: il sisma non è stato avvertito in tutta la metropoli, ma è stata tanta la paura per numerose persone, alle quali è tornato alla memoria l’evento 1999, quando una scossa colpì la vicina Izmit causando danni e morti anche a Istanbul. L’osservatorio sismico di Kandilli ha reso noto che l’epicentro è stato ...

Forte scossa di Terremoto a largo di Creta - sisma intenso anche in Turchia. Paura a Istanbul : Attività sismica decisamente marcata negli ultimi giorni in Europa, soprattutto sull'asse Italia-Balcani-Turchia, con diverse scosse di intensità medio-alta, localmente anche in grado di creare...

Terremoto oggi in Turchia - M 6.0/ Paura a Denizli ma nessun morto : 'Danni ingenti' : Terremoto Turchia, forte scossa di magnitudo 6.0 con epicentro a Denizli: non sono stati segnalati feriti, ma si teme per i danni a case e strutture.

Terremoto - forte scossa di 6.0 in Turchia : attimi di terrore tra la popolazione : Una forte scossa di Terremoto di 6.0 è stata registrata alle 13.25 in Turchia, scatenando il terrore tra la popolazione. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica di...

Terremoto in Turchia - forte scossa di magnitudo 6.0 : paura tra la popolazione : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.0 è stata registrata alle 13.25 in Turchia, nella zona del distretto di Bozkurt, non lontano dalla città di Denizli. La scossa è stata avvertita alle 14.25 ora locale ed è stata seguita da un'altra di magnitudo 4.2. Al momento non sono stati registrate vittime.Continua a leggere

Forte Terremoto in Turchia occidentale : 14.20 Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata nella Turchia occidentale: lo ha comunicato l'Agenzia nazionale turca per la gestione dei disastri. Il sisma, secondo l'Agenzia, ha colpito la città di Bozkurt, nella provincia di Denizli. Da parte sua, l'Istituto geofisico americano (Usgs) riporta che si è trattato di un terremoto di magnitudo 5.8, rilevato a una profondità di 10 chilometri. Nessuna notizia di danni a persone o a ...

Forte Terremoto in Turchia : trema il Paese - epicentro vicino Denizli : terremoto IN Turchia | Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 8 agosto 2019, precisamente alle 13.25 italiane (corrispondenti alle 14.25 all'epicentro) sulla Turchia...

Violento Terremoto in Turchia - epicentro tra l’Egeo e il Mediterraneo : si temono vittime [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa, alle 13:25, la Turchia occidentale, vicino la città di Denizli, nell’entroterra compreso tra l’Egeo e il Mediterraneo. La scossa, molto forte, di magnitudo 6.0, è stata avvertita in gran parte del Paese, in Grecia, a Creta e a Cipro. Si temono gravi danni nelle aree più vicine all’epicentro: le autorità sono preoccupate di possibili vittime, data l’alta densità ...