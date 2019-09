Tennis | Kyrgios si ferma per problemi alla spalla | “il dolore alla clavicola mi costringe

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : i risultati di mercoledì 25 settembre. Avanzano Seppi e Monfils - out Kyrgios e Pouille : Va in archivio quest’altra giornata di incontri dell’ATP di Zhuhai (Cina). Sul cemento asiatico i colori azzurri sono stati degnamente rappresentati da Andreas Seppi che ha sconfitto a sorpresa l’australiano Nick Kyrgios. L’altoatesino (n.74 del mondo) ha sconfitto il n.27 del ranking con il punteggio di 7-6 (5) 6-1, vendendo fuori alla distanza, al cospetto di un Kyrgios poco ispirato soprattutto nel secondo parziale. ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi liquida Nick Kyrgios in due set e accede agli ottavi di finale : Andreas Seppi dalla Cina con furore. L’altoatesino accede agli ottavi di finale dell’ATP di Zhuhai sconfiggendo l’australiano Nick Kyrgios (n.27 del mondo) con il punteggio di 7-6 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un Seppi solido ha prevalso nei confronti dell’eccentrico australiano che, perso il primo parziale, è praticamente uscito da solo dalla partita, agevolando il compito all’azzurro, abile ad approfittarne. ...

Tennis – Panatta durissimo contro Nick Kyrgios : “è un cretino totale!” : Adriano Panatta durissimo nei confronti di Nick Kyrgios: che attacco al Tennista australiano Nick Kyrgios ha fatto tanto parlare di sè, nel corso della sua carriera, per degli atteggiamenti discutibili. Il Tennista australiano, proprio per il suo carattere… particolare, non riesce ad entrare nel cuore di tanti e sempre più numerosi sono i professionisti, o ex, che gli si scagliano contro. Lapresse Adesso è l’italiano Adriano ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Roger Federer doma Nick Kyrgios al super tie-break - Europa di nuovo avanti sul Resto del Mondo per 5-3 : Al termine di un match durato un’ora e 50 minuti che definire emozionante è perfino riduttivo Roger Federer ha battuto al super tie-break col punteggio di 6-7 7-5 10-7 Nick Kyrgios riportando in avanti l’Europa per 5-3 sul Resto del Mondo nella Laver Cup 2019. Primo set che vede due soli break nel quarto e nel quinto gioco, il primo lo subisce Kyrgios, il secondo Federer. Nel tie-break, inevitabile visto che non c’è stata nessun’altra palla ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Nadal e Federer guidano il Team Europe. Il Team World si aggrappa a Kyrgios : Terza edizione della super sfida Europa-Resto del Mondo. Il meglio del Tennis si incontra Ginevra per la Laver Cup 2019, in programma dal 20 al 22 settembre. Una super sfida a squadre, tra i migliori Tennisti del Vecchio Continente e quelli del resto del Mondo. Finora ha sempre vinto l’Europa e per il terzo anno consecutivo ci sarà Roger Federer. Lo svizzero non ha mai mancato finora un appuntamento con questa competizione e sarà ancora ...

Tennis - Nick Kyrgios si scaglia contro l’ATP : “E’ corrotta” : Nick Kyrgios fa sempre parlare di sé e non solo per le prestazioni in campo. L’estroso Tennista australiano, protagonista del primo turno dello US Open 2019, ultimo Major dell’anno, dopo la vittoria contro l’americano Steve Johnson, si è espresso con parole ben sopra le righe in merito alla sua multa dopo quanto avvenuto a Cincinnati. Il 24enne nativo di Canberra, infatti, nel torneo in Ohio (Stati Uniti) si era scagliato più ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Nadal e Kyrgios avanti in tre set - fuori Cecchinato e Stephens : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...

Tennis : Nick Kyrgios - genio e sregolatezza del circuito ATP. Il talento non è tutto : Cercasi ricambio generazionale nel Tennis disperatamente. E’ ormai un fatto acclarato che nel circuito ATP i soliti noti siano quelli con le maggiori credenziali per imporsi. Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, salvo rare eccezioni (vedi il ko dello svizzero a Cincinnati), sono spesso a contendersi i successi dei tornei che contano davvero. Mancano alternative di gioco tali da garantire una continuità adeguata per contrastare ...

ATP Cincinnati – Maxi multa per Kyrgios : il Tennista australiano rischia anche una lunga sospensione : Maxi multa per Nick Kyrgios dopo il ‘brutto spettacolo’ offerto nel secondo turno dell’ATP di Cincinnati: il giocatore australiano rischia anche una lunga sospensione anche questa volta Nick Kyrgios ha superato il limite. Il tennista australiano si è reso protagonista di una clamorosa scenata nella sfida del secondo turno dell’ATP di Cincinnati che lo ha visto opposto a Karen Khachanov. Il tennista australiano ha ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : Lorenzo Sonego lotta ma Nick Kyrgios la spunta e accede al secondo turno : Niente da fare per Lorenzo Sonego (n.47 del mondo), sconfitto al primo turno del Masters 1000 di Tennis a Cincinnati (Stati Uniti) da Nick Kyrgios (n.27 ATP). Sul cemento dell’Ohio l’azzurro ha lottato ma si è dovuto inchinare al miglior repertorio di colpi su questa superficie dell’australiano, impostosi per 7-5 6-4 in 1 ora e 21 minuti di gioco. Con questo riscontro, l’estroso aussie se la vedrà al prossimo turno contro ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati di martedì 6 agosto. Zverev al terzo turno - Kyrgios esce di scena : Day-2 che entra nell’album dei ricordi in quel di Montreal (Canada) per il Masters 1000 nordamericano. Sul cemento canadese sono andati in scena tanti match di pregevole fattura. Opportuno parlare dei confronti più interessanti. Si parte da ciò che sarebbe potuto essere e invece non è stato. Matteo Berrettini ha alzato bandiera bianca, la caviglia dà ancora dei problemi e dunque forfait last minute. E’ subentrato il lucky loser John ...

VIDEO Tennis - Nick Kyrgios show a Washington : che magie dell’australiano : Nick Kyrgios è un giocatore che fa discutere tutto il mondo del Tennis per i suoi atteggiamenti stravaganti e spesso al di sopra delle regole. Però, è indubbio che l’australiano si un Tennista dal grandissimo talento e tutto questo si è visto nell’ATP di Washington. Secondo trionfo stagionale (dopo Acapulco) per Kyrgios, che ha superato in finale con un doppio tiebreak il russo Daniil Medvedev. Nell’ultimo atto del torneo ...

Tennis - ATP Washington 2019 : vince Nick Kyrgios battendo in finale Daniil Medvedev in due set finiti entrambi al tie-break : Nella finale dell’ATP 500 sul cemento statunitense di Washington l’australiano Nick Kyrgios ha battuto il russo Daniil Medvedev in due set entrambi finiti al tie-break in solamente un’ora e 37 minuti di gioco, pochissimo per un 7-6 7-6 sul veloce. Il tie-break è la naturale conclusione di un primo set in cui i due protagonisti nei propri game di servizio non concedono nessuna palla break e perdono rispettivamente sei punti Kyrgios e addirittura ...