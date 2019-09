Tennis | ATP Challenger Orleans 2019 | Jannik Sinner lotta ma deve cedere all’esperto

Tennis - ATP 250 Zhuhai 2019 : Tsitsipas si ritira - de Minaur batte Murray - Andreas Seppi ai quarti : Si sono conclusi oggi gli incontri di secondo turno al torneo ATP 250 di Zhuhai, in Cina, che perde la sua prima testa di serie e mette in scena un paio di battaglie non di poco conto. Andiamo a vedere quanto accaduto nei sei match odierni. Partendo dalla parte alta del tabellone, è subito da registrare l’uscita di scena per ritiro del greco Stefanos Tsitsipas. Il numero 7 del mondo, infatti, si deve arrendere sul punteggio di 6-3 5-7 ...

Tennis - ATP Chengdu 2019 : Dimitrov e Shapovalov ai quarti di finale. Eliminati Isner e Auger-Aliassime : Stabilito il tabellone dei quarti di finale nel torneo ATP di Chengdu. Tra i migliori otto sul cemento cinese c’è Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha superato con un doppio 7-5 il britannico Daniel Evans ed ora affronterà l’ucraino Alexander Bublik, che ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-4 7-5. Eliminate le prime due teste di serie. L’americano John Isner ha perso la battaglia dei tiebreak con il ...

Tennis – ATP - mano pesante… ma non troppo : Kyrgios squalificato per 16 settimane - ma con la ‘condizionale’ : L’ATP multa Kyrgios e lo squalifica per 16 settimane: il Tennista australiano ha però la possibilità di far annullare la doppia sanzione dopo 6 mesi di ‘buona condotta’ A Cincinnati ha spaccato due racchette, insultando l’arbitro in preda ad una crisi di rabbia perchè non gli era stato concesso di fare una pausa per andare al bagno. Qualche giorno dopo ha giudicato l’ATP corrotta, giusto per non farsi mancare ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi lotta e piega in tre set Zhang. L’azzurro ai quarti di finale : Andreas Seppi vince con determinazione e con coraggio la sua battaglia e accede ai quarti di finale dell’ATP di Zhuhai (Cina). L’azzurro ha sconfitto il padrone di casa Zhizhen Zhang (n.224 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 4-6 7-6 (8) in un match che ha sfiorato le tre ore di gioco (2 ore e 44 minuti) nel quale l’altoatesino ha mostrato, come si suol dire, gli attributi riuscendo a spuntarla. Seppi se la vedrà, dunque, ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : i risultati di mercoledì 25 settembre. Avanzano Seppi e Monfils - out Kyrgios e Pouille : Va in archivio quest’altra giornata di incontri dell’ATP di Zhuhai (Cina). Sul cemento asiatico i colori azzurri sono stati degnamente rappresentati da Andreas Seppi che ha sconfitto a sorpresa l’australiano Nick Kyrgios. L’altoatesino (n.74 del mondo) ha sconfitto il n.27 del ranking con il punteggio di 7-6 (5) 6-1, vendendo fuori alla distanza, al cospetto di un Kyrgios poco ispirato soprattutto nel secondo parziale. ...

Tennis - ATP Chengdu 2019 : vittorie per Shapovalov e Thompson. Bublik elimina Fritz : Si è completato il primo turno nel torneo ATP di Chengdu (Cina, cemento). Esordio positivo per Denis Shapovalov, che ha superato in due set il lituano Richard Berankis con il punteggio di 6-4 6-3. Adesso il canadese, testa di serie numero otto, se la vedrà con l’americano Bradley Klhan. Bella vittoria del kazako Alexander Bublik, che ha sconfitto in rimonta in tre set l’americano Taylor Fritz, numero 30 del mondo e sesta testa di ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi liquida Nick Kyrgios in due set e accede agli ottavi di finale : Andreas Seppi dalla Cina con furore. L’altoatesino accede agli ottavi di finale dell’ATP di Zhuhai sconfiggendo l’australiano Nick Kyrgios (n.27 del mondo) con il punteggio di 7-6 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un Seppi solido ha prevalso nei confronti dell’eccentrico australiano che, perso il primo parziale, è praticamente uscito da solo dalla partita, agevolando il compito all’azzurro, abile ad approfittarne. ...

Tennis - ATP Challenger Orleans 2019 : Jannik Sinner supera Lucas Miedler e va agli ottavi : Esordio con successo per Jannik Sinner nel torneo ATP Challenger di Orleans: sul cemento indoor transalpino l’azzurro, che aveva ottenuto un bye al primo turno grazie al suo status di testa di serie numero 15, supera in 84 minuti di gioco l’austriaco Lucas Miedler, con il punteggio di 7-6 (1) 6-2. agli ottavi per Sinner il vincente del match Bedene-Lestienne. Parte bene nel primo parziale Sinner, che trova il break nel secondo game, ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : risultati di martedì 24 settembre. Avanzano Murray - De Minaur e Kecmanovic - fuori Cecchinato : Oltre a quello di Marco Cecchinato, rimontato e sconfitto dal bosniaco, si sono disputati altri cinque incontri di primo turno dell’ATP 250 sul cemento cinese di Zhuahi, torneo inedito per il circuito maggiore maschile. La cronaca del match di Marco Cecchinato Avanza molto facilmente la testa di serie numero 7, l’australiano Alex De Minaur, uno dei giovani più promettenti, che ha battuto nettamente il connazionale John Millman. A proposito di ...

Tennis - ATP Chengdu 2019 : esordio positivo per Carreno Busta e Verdasco. Avanti anche Lajovic : La pioggia ha condizionato molto la giornata del torneo ATP di Chengdu. Match sospesi, rinviati, ma alla fine si è comunque scesi in campo. Buon esordio per Pablo Carreno Busta, che ha supera in due set il moldavo Radu Albot con il punteggio di 6-3 6-4. Adesso lo spagnolo affronterà il francese Benoit Paire, testa di serie numero tre e reduce dalla sconfitta in semifinale a Metz. Si qualifica per il secondo turno anche Fernando Verdasco. Lo ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Marco Cecchinato rimontato e sconfitto al primo turno da Dzumhur : Prosegue il momento negativo di Marco Cecchinato. L’azzurro esce di scena al primo turno nell’ATP di Tennis a Zhuhai (Cina). Il siciliano è stato sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur (n.93 del mondo) con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 in due ore di gioco. Una partita nella quale si sono evidenziati i problemi di tenuta fisica e mentale dell’italiano, calato alla distanza rispetto al rivale. Nel primo set l’equilibrio si ...

Tennis - ATP 250 Zhuhai 2019 : quattro match giocati - avanzano Adrian Mannarino e Albert Ramos-Vinolas : Si sono giocati quest’oggi quattro incontri di primo turno al torneo ATP 250 di Zhuhai, che domani vedrà l’esordio (con ranking protetto) di Andy Murray: lo scozzese affronterà l’americano Tennys Sandgren. Per quel che riguarda la giornata odierna, nessuna sorpresa si è verificata nei due match principali. Lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, unica testa di serie impegnata oggi (è numero 8 del seeding), ha superato per 6-2 6-1 in ...

Tennis - ATP Chengdu 2019 : risultati di lunedì 23 settembre. Garin batte Edmund - avanza Evans : Nella prima giornata del torneo ATP 250 sul cemento cinese di Chengdu, che fa parte del circuito maggiore maschile dal 2016, si sono disputate le prime tre partite del primo turno. Il match teoricamente più equilibrato della giornata era quello tra il cileno Cristian Garin, numero 33 del mondo, e il britannico Kyle Edmund, che lo precede di una sola posizione ed era testa di serie numero 7 del torneo. Ha vinto il sudamericano col netto punteggio ...