Taranto | studente 17enne ha arresto cardiaco a scuola | salvato da prof

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 26 settembre 2019) Un insegnante di scienze motorie haunodi 17 anni, che ha avuto undurante l’ora di ginnastica. È successo all'Istituto Iiss Pacinotti di. L’dele l’intervento delIntorno a mezzogiorno, il ragazzo si stava riscaldando con i compagni quando, durante la corsa, è caduto a terra. Ilessore Mauro Alessano si è subito avvicinato per capire cosa stava succedendo: si è accorto che il giovane era in, ha chiamato il 118 e ha iniziato il massaggio. Massaggioper 9 minuti L’insegnate ha continuato a effettuare le compressioni toraciche ininterrottamente per 9 minuti, sotto la supervisione della Centrale Operativa del 118. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, mandati in codice rosso, il ragazzo è stato defibrillato e stabilizzato. Il cuore del, quindi, ha ricominciato ...

