Taglio dei parlamentari | ultimo atto Ok dal Pd |   Ora M5s sia leale sui

La Camera decide per il Taglio dei parlamentari : il voto è fissato l'8 ottobre : E' stata fissata per il prossimo 7 ottobre la discussione generale riguardante la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, mentre l'8 ottobre sarà la giornata della votazione finale sul testo. E' così che va in porto uno dei punti su cui i pentastellati si sono battuti strenuamente ed è così che viene rispettato uno dei pilastri che ha favorito la nascita del governo Conte bis, grazie alla decisione presa durante la conferenza dei ...

Taglio dei parlamentari fissato per il 7 ottobre - Di Maio esulta : “Alla faccia di Salvini” : La discussione alla Camera in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale che prevede il Taglio del numero dei parlamentari è stata programmata per il 7 ottobre. esulta il capo politico del M5s, Luigi Di Maio: "Tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo ne taglia quasi 350 alla faccia di chi ha fatto cadere il governo per non tagliare i parlamentari".Continua a leggere

Taglio dei parlamentari - il Pd chiede modifiche e la Lega presenta il Referendum : Da lunedì 7 ottobre la Camera tornerà a discutere del Taglio dei parlamentari ma Delrio annuncia emendamenti che...

Sì del Pd al Taglio dei parlamentari - la legge elettorale può attendere : Per la legge elettorale si utilizzerà poi tutto il tempo di entrata in vigore della riforma costituzionale che riduce il numero degli eletti (almeno 5 mesi, se nessuno come sembra chiederà il referendum consultivo) per mettere a punto una riforma condivisa

Braccio di ferro M5S-Pd sul Taglio dei parlamentari : mercoledì il verdetto sui tempi : Il 25 settembre la capigruppo di Montecitorio dovrà approntare il calendario dei lavori dell'Aula della Camera fino a dicembre. I pentastellati premono per un via libera alla riforma che prevede una riduzione del numero di deputati e senatori entro le prime due settimane di ottobre ma i Dem danno la priorità al raggiungimento di un accordo sulla modifica della legge elettorale e dei regolamenti, operazioni - sottolineano - che si rendono ...

Il M5s spinge sul Taglio dei parlamentari. Cautela dal Pd - che frena anche sulla legge elettorale : Luigi Di Maio lancia un aut aut agli alleati di governo sul taglio degli eletti: "La fiducia si dimostra. E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento. E la prima prova di questo governo è il taglio dei parlamentari". Il leader pentastellato fissa anche la dead line: entro le prime due settimane di ottobre. Proprio mercoledì la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio stabilirà il calendario dei lavori dell'Aula e, quindi, la data ...

Di Maio chiede il Taglio dei parlamentari "per rafforzare la fiducia del governo" : "Il taglio dei parlamentari sarà una grande prova per rafforzare la fiducia su cui si basa il governo. Non credo che ci saranno frizioni". Luigi Di Maio, ad Assisi per partecipare al 'Cortile di Francesco', ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano se la fiducia riposta nel Pd dipenda dall'approvazione della riforma del taglio dei parlamentari. "Dimostreremo un'altra volta che questo governo è nato contro le poltrone - ha ripetuto il ...