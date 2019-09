Superbike | GP Francia 2019 | Jonathan Rea prova a chiudere i conti iridati già a

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) Primo match point iridato dell’anno perRea, che proverà a certificare con due round d’anticipo il suo quinto titolo mondiale consecutivo in. Il nord irlandese della Kawasaki si presenta al fine settimana del Gran Premio dicon un vantaggio rassicurante di 91 punti in classifica generale su Alvaro Bautista, mentre tutti gli altri inseguitori sono troppo lontani e già tagliati fuori dai giochi aritmeticamente con nove manche ancora da disputare tra Magny-Cours, Villicum (Argentina) e Losail (Qatar). Per festeggiare il Mondiale già questo fine settimana in, Rea deve guadagnare almeno 34 punti nei confronti di Bautista nell’arco delle tre gare in programma, un’impresa molto difficile se consideriamo il ritorno ad alti livelli dell’iberico della Ducati nell’ultimo appuntamento di Portimao. Il dominatore ...

