Sul suicidio assistito i toni entusiasti sono fuori luogo

"Ne è valsa la pena" - dice chi si è battuto per la sentenza Sul suicidio assistito : “Adesso sì. Adesso so che tutte le fatiche, la stanchezza e la sofferenza di Fabo non sono state inutili. Questa vittoria è per lui. È per un uomo che se n'è andato sapendo di aver tirato un pugno potente a un avversario assurdo. Il resto del match lo abbiamo vinto noi, tutti quanti assieme”. In un'intervista al Corriere della Sera Valeria Imbrogno, l'ex fidanzata di dj Fabo commenta così la sentenza della Corte Costituzionale. "Alla fine mi ...

Titoli e aperture : la decisione Sulla non punibilità del suicidio assistito raccontata dai quotidiani in edicola : «Non punibile», ma a certe condizioni. Cioè come accaduto nel caso di Dj Fabo. Così si è espressa la Corte costituzionale contro chi agevola il suicidio assistito. La Corte parla di scelta «autonomamente e liberamente» presa dal paziente che sopravvive grazie a «trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile». La Corte adesso sollecita l'intervento del Parlamento che deve legiferare in materia. CORRIERE DELLSA ...

La storica sentenza della Corte Costituzionale Sull'aiuto al suicidio : Una decisione 'storica': la Corte Costituzionale, dopo ore ed ore di camera di consiglio, ha sancito che l'aiuto al suicidio - contemplato dall'articolo 580 del codice penale che prevede pene tra i 5 e i 12 anni di carcere - può non essere punibile a "determinate condizioni", quali quelle in cui si trovava Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo, che, irreversibilmente cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale, aveva deciso di andare a morire ...

Fine vita - la ConSulta dà ragione a Cappato : «Non è sempre punibile chi aiuta al suicidio» : «Non è sempre punibile chi aiuta al suicidio». I giudici della Corte Costituzionale hanno deliberato questo sul caso di Marco Cappato, rappresentante dell’associazione Luca Coscioni, sotto processo per aver accompagnato Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo, quarantenne milanese tetraplegico e cieco dopo un incidente, a morire in Svizzera. Così dice la sentenza. «È non punibile in determinate condizioni chi agevola l’esecuzione del ...

ConSulta decide : in alcune condizioni non punibile chi agevola suicidio. Cei - sconcerto e preoccupazione : "La Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio ndr), a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di ...

Mara Maionchi : “La sentenza Sul suicidio assistito è umana e civile - rispettosa della libertà di scelta” : “Finalmente una sentenza umana e civile, rispettosa dell’unico grande tema che accomuna tutte le battaglie sui diritti, la libertà di scelta”. Parole di Mara Maionchi, che proprio qualche giorno fa chiedeva, assieme ai protagonisti di “Liberi fino alla fine” - la grande manifestazione/evento organizzata dall’Associazione Luca Coscioni, in Piazza San Giovanni Bosco, a Roma - risposte al ...

