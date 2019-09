Stupro Vittoria | l' accusato resta in carcere

Stupro di Vittoria - Sergio Palumbo trasferito in un carcere dedicato ai criminali sessuali : Sergio Palumbo, il giovane di 26 anni che ha sequestrato una ragazza per poi abusare per ore di lei nei pressi del cimitero di Vittoria, in Sicilia, è stato trasferito dal carcere di Ragusa a quello di Caltagirone, dove esiste un'apposita sezione per i crimini sessuali.Continua a leggere