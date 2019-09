Stop del parlamento Ue a Ursula von der Leyen | conflitti di interessi per i due commissari

Bomba d'acqua su Napoli - si fermano i treni della metropolitana : un altro Stop alla linea 2 : Dalle ore 5,20 di questa mattina la circolazione ferroviaria tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra della linea 2 della metropolitana di Napoli è sospesa per i danni dovuti al...

Iva scuole guida : Stop restituzione - arriva il decreto del governo : Iva scuole guida: stop restituzione, arriva il decreto del governo Ci sono novità sul fronte Iva scuole guida: a Mattino 5, il viceministro all’Economia Antonio Misiani ha parlato di uno stop alla retroattività dell’Imposta sul valore aggiunto sulle scuole guida. Concetto poi ribadito con un post su Facebook: “La situazione paradossale che si è creata sulle scuole guida deriva da una sentenza di marzo 2019 della Corte di Giustizia UE, che ha ...

"Lo Stop del Parlamento è illegale". Corte Suprema contro Boris Johnson : Schiaffo a Boris Johnson. La Corte Suprema britannica ha dichiarato “illegale, nulla e priva di effetti” la decisione del premier Boris Johnson di sospendere il Parlamento fino al 14 ottobre, nel pieno della crisi sulla Brexit, accogliendo gli argomenti dei ricorsi di oppositori del governo e attivisti pro-Remain. Il verdetto è stato raggiunto all’unanimità dal collegio degli 11 giudicÈ come se il ...

"Lo Stop del Parlamento è illegale". La Corte Suprema contro Boris Johnson : Schiaffo a Boris Johnson. La Corte Suprema britannica ha dichiarato oggi non legale la sospensione (prorogation) del Parlamento voluta dal primo ministro Tory fino al 14 ottobre, nel pieno della crisi sulla Brexit, accogliendo i gli argomenti dei ricorsi di oppositori del governo e attivisti pro Remain. Il verdetto è stato raggiunto all’unanimità dal collegio degli 11 giudici.“La decisione di chiedere a Sua ...

Manovra - ecco come cambierà l'Iva : Stop agli aumenti - via alla riforma delle aliquote : Prima il confronto con l'Unione europea, poi la taratura esatta degli obiettivi di finanza pubblica. Il metodo con cui il governo Conte bis sta lavorando alla Nota di aggiornamento al Def e alla...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Settembre : Conte : “Evasori in carcere”. Dopo gli Stop della Lega - il premier rilancia il cavallo di battaglia 5Stelle : La manovra “Manette ai grandi evasori”. Conte rilancia, il Pd freddo La linea – Sul palco della Cgil il premier ribadisce di voler inasprire le pene ai furbetti del fisco. Si del M5S. Scontro sulle soglie abbassate da Renzi di Carlo Di Foggia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ballusti. “Vedere il governo Di Maio-Travaglio che nega ai magistrati l’arresto di un presunto corrotto è cosa che ci ripaga di tante sofferenze. ...

Emma Marrone : dopo lo Stop arriva anche il messaggio dell’ex - Marco Bocci : Tra i tanti, tantissimi messaggi di affetto e sostegno per Emma Marrone, anche quelli di Marco Bocci e Laura Chiatti. Da poco la cantante salentina che qualche anno fa lottò contro un tumore ha annunciato a mezzo Instagram di doversi prendere una pausa dalla musica per “problemi di salute”. Emma, 35 anni, ha scritto un lungo post in cui, con forza e coraggio, ha spiegato a tutti i suoi fan di doversi prendersi cura di sé. Ma con una promessa. ...

Emma Marrone - il messaggio della cantante dopo l’annuncio dello Stop : “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”. Così, Emma Marrone ha annunciato su Instagram lo stop a causa di alcuni problemi di salute. La cantante salentina che qualche anno fa lottò contro un tumore ha scritto un lungo post in cui, con forza e coraggio, ha spiegato a tutti i suoi fan di doversi fermare per prendersi ...

Summit Onu sul clima : al centro riduzione delle emissioni e Stop a nuove centrali a carbone. Assenti Trump e Bolsonaro : È stato definito l’evento politico più rilevante dell’anno per parlare della crisi climatica. Il Summit Onu sul clima avrà luogo a New York, dal 21 al 23 settembre, organizzato dal segretario delle Nazioni Unite, António Guterres, per intensificare gli sforzi per affrontare la crisi climatica. Il Summit si aprirà domani con l’incontro dei giovani attivisti, dopo lo sciopero globale del clima che sta coinvolgendo più di 150 paesi, e culminerà ...

Presidenza della Repubblica - Stop a plastica monouso : borracce d’acciaio ai dipendenti e case dell’acqua per i visitatori : La Camera aveva già annunciato di essere plastic free e oggi anche la Presidenza della Repubblica ha fatto sapere di avere adottato nelle sue sedi da metà settembre misure pratiche per lo sviluppo sostenibile, in armonia con l’intesa europea di eliminazione della plastica monouso, che sarà vietata dal 2021. Nella Tenuta di Castelporziano è stata già installata una prima “Casa dell’acqua Acea” all’ingresso di Malafede, in Via ...

Emissioni Usa - Stop ufficiale ai poteri della California : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lo aveva annunciato due giorni fa e ora è arrivata l'ufficializzazione: la California non potrà più legiferare su materie legate alle Emissioni inquinanti delle automobili. Le agenzie federali Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration) ed Epa (Environmental Protection Agency) hanno emesso un provvedimento definitivo, denominato "One National Program Rule", che consentirà al ...

Cozze con biotossine oltre i limiti - Stop alla vendita : il richiamo del Ministero della Salute : Ancora un richiamo per le Cozze segnalato dal Ministero della Salute. allarme biotossine per cinque lotti di Cozze e mitili provenienti dall’azienda M.Gi.B. srl. A lanciarlo oggi è il Ministero della Salute all’esito di analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale su campioni di mitili prelevati nell’ambito del piano di monitoraggio predisposto dagli Assessorati regionali alla Sanità.Continua a leggere

Caccia - altra vittoria delle associazioni. Comitato VIA impone Stop caccia a Moriglione e Pavoncella : L'Aquila - Altre importanti prescrizioni, con divieto di caccia in siti SIC e ZPS per altre 6 specie (Frullino, Tortora selvatica, Canapiglia, Codone, Tordo sassello e Mestolone) e precauzioni per l'Orso bruno. Bocciate anche le "subordinate" dell'irrituale proposta "multicolor" depositata dall'Ufficio caccia, che prevedeva la scelta su diverse opzioni meno restrittive. Il Comitato VIA della Regione impone ...

Espulso contro l'Inter - tre turni di Stop per De Paul dell' Udinese : Tre giornate di stop per Rodrigo De Paul dell' Udinese. Il giocatore, Espulso contro l' Inter, è stato sanzionato «per condotta violenta» e «per avere, al 36' del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un forte schiaffo il volto di un calciatore avversario», ovvero il ner