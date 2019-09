Stop alle audizioni dei candidati commissari di Romania e Ungheria | Trovati

Migranti - se i flussi aumentano possibile Stop alle ripartizioni : Cinque pagine di accordo nelle quali vengono dettate le regole che ogni Stato aderente all?intesa dovrà rispettare. Comprendono i punti dell?impegno sui Migranti che hanno...

L’impresa dei ciclisti spagnoli è da applausi : Stop agli allenamenti per salvare il cervo in difficoltà. E il presidente rilancia il video : Il video arriva dalla Spagna ed è stato ripubblicato dal presidente della Regione dell’Andalusia Juanma Moreno, che ha elogiato e fatto i complimenti per l’impresa. Quella portata a termine da questa squadra di ciclisti ha poco a che fare con lo sport ma molto con lo spirito di squadra, l’ingegno e sicuramente l’umanità. Durante i consueti allenamenti del sabato mattina nella Sierra de Maitena, il gruppo ha notato un ...

Pd : "Di Maio non alimenti sospetti Stop alle polemiche nel governo" : "Capisco che Di Maio in questo anno e mezzo ha vissuto un'esperienza difficile con la Lega, ma abbiamo detto dal primo minuto che l'idea di fare continue polemiche interne alle forze di maggioranza, cercando di rappresentare maggioranza e opposizione... Segui su affaritaliani.it

Salvini va da Berlusconi : insieme alle regionali e Stop al proporzionale : ROMA Dudù scodinzola nel verde e Silvio e Matteo pranzano nella casa milanese del Cavaliere a via Rovani. E mentre i due celebrano questa pace in nome della lotta dura (ammesso che...

Terremoto Centro Italia - prima visita di Conte : “Domande ricostruzione privata troppo lente : ora Stop alle proroghe. Definire interventi” : Arquata del Tronto, poi Accumoli e infine Castelsantangelo sul Nera. La prima visita ufficiale del presidente del Consiglio, come capo del nuovo esecutivo M5s-Pd, come aveva promesso, è nelle zone colpite dal sisma del 2016. Con Giuseppe Conte, nel breve tour tra i paesi più colpiti, ci sono anche Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione, succeduto a Paola De Micheli, ...

Clima : Bei discute di Stop di finanziamenti alle fonti fossili : Il Consiglio di amministrazione della Banca europea degli investimenti (Bei) ha iniziato la discussione sulla futura politica di prestiti al settore energia, che prevede di eliminare gradualmente il sostegno agli investimenti su fonti fossili. Il Cda della Bei si è riunito a Zagabria, anticipando come da tradizione il semestre di turno di presidenza Ue, che da gennaio passera’ alla Croazia. A quanto si apprende, uno dei punti controversi ...

Stop alle vecchie Vespe : siamo sicuri che servirà a salvare l’ambiente? : A Genova il sindaco Marco Bucci ha scritto un'ordinanza in cui vieta dal 1 novembre il divieto di circolazione in centro ai motocicli inquinanti, tra cui le vecchie Vespe, oggetto di culto per migliaia di italiani. Motivo per cui non mancano le polemiche: ma per salvare l'ambiente a qualcosa bisogna pur rinunciare.Continua a leggere

Brexit - nuova sconfitta per Boris Johnson : Stop al «no deal» e alle elezioni anticipate : Johnson chiedeva lo scioglimento della Camera e lo svolgimento di elezioni anticipate il 15 ottobre

Fifa : Stop alle partite in caso di razzismo. Tolleranza zero : Anche la Fifa si schiera decisamente contro qualsiasi episodio di razzismo. La Federazione ha diramato una nota in cui dichiara che per il razzismo nel calcio non c’è posto. Una decisa condanna dell’episodio che ieri ha coinvolto Romelu Lukaku a Cagliari in conseguenza del quale la Fifa chiede Tolleranza zero. Nella nota si legge: “La Fifa esorta tutte le Federazioni associate, i campionati, i club e i Tribunali sportivi ad ...

Eruzione Stromboli - allerta arancione : Stop allo sbarco per i mezzi privati - alle 18 incontro con la popolazione : Stromboli ancora in allerta in seguito alle tre esplosioni vulcaniche avvenute nei giorni scorsi. stop allo sbarco sull’isola di Stromboli per gli escursionisti trasportati da imbarcazioni e navi non di linea. Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha prorogato l’ordinanza emessa mercoledì scorso dopo la nuova violenta Eruzione del Vulcano che questa volta, a differenza dello scorso 3 luglio, non ha provocato danni e feriti. Il ...

Brexit - dalla sfiducia al Governo alle elezioni anticipate : ?ecco gli scenari dopo lo Stop al Parlamento : La Gran Bretagna è in tumulto. La decisione del premier Boris Johnson di sospendere il Parlamento per cinque settimane ha provocato reazioni e polemiche in tutto il Paese

Esplosione Stromboli - ordinanza del sindaco : “Stop allo sbarco dei turisti” [GALLERY] : “La situazione è sotto controllo e, fortunatamente, questa volta non si registrano vittime o danni. La macchina della protezione civile e delle forze dell’ordine si è messa in moto da subito. E’ stata un’Esplosione molto forte e ovviamente i turisti si sono spaventati, ma i nostri volontari sono in strada a dare tutte le indicazioni possibili e a rassicurare tutti”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di ...

Stop alle ong dei cieli - l'Italia blocca gli aerei che avvistano i migranti : L'Enac nega il permesso di decollo a Moonbird e Colibrì, i due velivoli che segnalano la posizione dei gommoni ai soccorritori. "Possono essere usati solo per attività ricreative". Ma la Sea-Watch attacca: "Non vogliono testimoni"

PASSERA/ Stop alle ideologie in economia - ci vuole responsabilità : Per tornare a produrre benessere per la collettività, serve una terza via tra dirigismo statalista e liberismo esasperato in economia