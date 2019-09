Stati generali della Green Economy 2019 | percorso e obiettivi per un Green New Deal

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il patrocinioCommissione Europea, lancia l’8° edizione deglidedicata al tema “per unNew”. L’obiettivo è affrontare congiuntamente la crisi ambientale, a partire da quella climatica, la bassa crescita economica e la crescente disuguaglianza. Glidelsaranno dedicati a formulare idee e proposte, in particolare in vistaprossima Legge Finanziaria, per sostenere e dare forza e concretezza ad unNewper l’Italia e l’Europa. Come ogni anno, i lavori si svolgeranno in due giornate, il 5 e 6 novembre, a Rimini, in occasione di Ecomondo, con le due sessioni plenarie la mattina e le sessioni di approfondimento il pomeriggio. L'articolo ...

stati_generali : Da quattro anni paghiamo il canone RAI con la bolletta dell’energia elettrica e diamo per scontato che le società c… - RobertoSerpieri : RT @CronopioE: Il 26 settembre #Bottone #Colangelo #Fusillo discutono a Napoli @fondazioneBN 'La morte del poeta. Potere e storia d'Italia… - MDrillbreads : RT @PresidenteUITO: Alcuni spunti in una mia intervista con Sergio Luciano di Economy in occasione degli Stati Generali del Lavoro che si t… -