Stadio San Siro | Galliani si sbilancia sui progetti | parla anche Roberta Guaineri

Anelli o guglie? Le prime immagini dello Stadio che (forse) prenderà il posto di San Siro : Inter e Milan hanno presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa i due progetti finalisti per la costruzione del nuovo stadio di Milano, al posto dello storico Giuseppe Meazza (meglio conosciuto come San Siro) e i piani per la riqualificazione di tutta l’area circostante. Il Comune – al quale spetta di decidere se davvero si realizzerà un nuovo stadio – dovrà dire la propria entro il 10 ottobre sulla pubblica utilità del ...

San Siro - “impossibile ristrutturare il Meazza” : Inter e Milan presentano i due progetti del nuovo Stadio. “Ora ascolteremo la città” : San Siro non può più essere la casa di Inter e Milan. Quindi via alla costruzione di uno stadio nuovo: avrà due anelli intrecciati come nel progetto di Manica-Cmr oppure assomiglierà a una cattedrale del calcio, come è stata pensato da Popoulos. I due club, per bocca del presidente rossonero Paolo Scaroni e dell’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello hanno presentato i due progetti in un evento organizzato al Politecnico ...

Calcio - anelli o cattedrale? Ecco i due progetti per nuovo Stadio di San Siro. I video di presentazione : I due club, Milan e Inter, hanno presentato questa mattina i due progetti candidati a sostituire lo stadio Meazza di Milano. Il primo è caratterizzato da due anelli che si intrecciano e che, come ha spiegato l’architetto statunitense David Manca, rappresentano Inter e Milan, “rivali ma unite nel progetto”.Un impianto ovale in stile classico, su cui dominano appunto i due anelli, con la possibilità di ...

Stadio San Siro - Milan e Inter sulla stessa lunghezza d’onda : le indicazioni di Scaroni e Antonello : “Amiamo tanto lo Stadio San Siro, ma ormai ha fatto il suo tempo. Il Meazza così com’è, non è più lo Stadio per due squadre che hanno l’ambizione di giocare come primi attori nel calcio europeo e mondiale”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Milan Paolo Scaroni alla presentazione dei progetti dello Stadio San Siro al Politecnico di Milano sullo Stadio del futuro per le due squadre. “Se ...

