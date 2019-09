Sporcizia in deposito di grano | i carabinieri del Nas sequestrano oltre 10mila quintali

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 settembre 2019) Pescara -e irregolarità in undi cereali ad uso alimentare umano della Val Pescara: le hanno scoperte idel Nas, Nucleo antisofisticazione e sanità di Pescara, che hanno sequestrato 10.500diduro,tenero e farro, tutti di produzione biologica, per ulteriori valutazioni e per la successiva distruzione. I militari per la tutela della salute hanno accertato gravi carenze igienico sanitarie,diffusa e presenza massiccia di insetti. Nelera inassente il piano di autocontrollo previsto dal sistema Haccp. I due soci amministratori della struttura sono stati segnalati alle autorità amministrativa e sanitaria ed è stata sospesa l'attività dicereali fino all'avvenuta rimozione delle non conformità riscontrate e fino al completo ripristino dei necessari requisiti ...

Il_Centro : @Abruzzo #25settembre #Pescara Sporcizia e insetti nel deposito di grano e farro, blitz dei Nas: bloccati 10mila 50… - abruzzoweb : SPORCIZIA IN DEPOSITO: NAS SEQUESTRANO 10 MILA QUINTALI DI CEREALI - ekuonews : A pochi giorni dalla sospensione di un’attività di molitura cereali, il NAS di Pescara mette a segno un nuovo impor… -