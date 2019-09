Spara al vicino con fucile perché infastidito dai cani | arrestato

Messina - Spara al vicino perché i suoi cani abbaiano nel condominio. Arrestato per tentato omicidio : Un uomo di Barcellona Pozzo di Gotto ha confessato di aver esploso tre colpi di fucile all'indirizzo del vicino di casa dopo una lite riguardante la presenza dei suoi cani all'interno di un recinto abusivo realizzato sui terreni prospicienti il condominio.Continua a leggere

Olanda - Sparatoria vicino a Rotterdam : tre morti e un ferito grave. “A Sparare un poliziotto” : Tre morti e un ferito grave sono al momento il bilancio della sparatoria avvenuta Dordrecht, in provincia di Rotterdam, nel tardo pomeriggio di lunedì 9 settembre. A riportarlo sono i media olandesi. L’autore della strage sarebbe un poliziotto, che dopo aver aperto il fuoco nella sua abitazione si sarebbe ucciso. Stando al quotidiano online De Stardaard gli agenti della sicurezza e le ambulanze sono giunti sul luogo della tragedia intorno ...

Scena da Far West vicino Udine : rapinano il bancomat - poi la Sparatoria con il vigilante : Prima la rapina e poi la sparatoria: scene da Far West a Cervignano del Friuli, piccola cittadina in provincia di Udine. Quattro malviventi hanno fatto esplodere lo sportello bancomat delle Poste, rubando più di 30mila euro. Ma sono stati scoperti da un vigilante, con cui hanno dato vita a una sparatoria.Continua a leggere

92 anni vuole baciare il suo vicino 53 enne - lui rifiuta - lei gli Spara : Da sei mesi erano vicini di casa. Un’anziana donna di 92 anni vedova si era invaghita del suo nuovo vicino, un uomo di 53 anni divorziato. Le si chiama Helen Staudinger e nonostante la tenera età di 92 anni non ha perso le speranze di avere un fidanzato. Lui si chiama Dwight Bettner, 53 anni, separato e convinto di rimanere per ancora lungo tempo single. L’anziana donna si era invaghita dell’uomo così un giorno ha suonato alla porta ...

?Usa - Sparatoria vicino all'Università dell'Alabama : due morti : Ancora una sparatoria negli Usa. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta vicino all'Università dell'Alabama, negli Stati Uniti. Lo rende noto...

Alabama - Sparatoria vicino al campus : 2 morti e tre feriti : Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta intorno alle 19.15 ora locale vicino all'università di Alabama, negli Stati Uniti. Secondo la polizia di Montgomery, due delle persone ferite sono in pericolo di vita, mentre la terza è stabile. Sconosciuto il movente.Continua a leggere

?Usa - Sparatoria vicino all'Università dell'Alabama : due morti : Ancora una sparatoria negli Usa. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta vicino all'Università dell'Alabama, negli Stati Uniti. Lo rende noto...

Uniforme ed elmetto - giovane Spara in moschea vicino Oslo. Arrestato : Un ventenne norvegese, armato, con giubbotto antiproiettile e un elmetto, ha fatto irruzione nella moschea del centro islamico al-Noor, a Baerum, a meno di 15 chilometri dal centro di Oslo, ferendo una persona prima di essere Arrestato dalla polizia. L'aggressione, di cui ancora le autorita' norvegesi hanno detto di non conoscere il movente, e' avvenuta alla vigilia della Festa del Sacrificio, una delle ricorrenze religiose piu' importanti per i ...

Uniforme ed elmetto - giovane Spara in moschea vicino Oslo. Arrestato : Un ventenne norvegese, armato, con giubbotto antiproiettile e un elmetto, ha fatto irruzione nella moschea del centro islamico al-Noor, a Baerum, a meno di 15 chilometri dal centro di Oslo, ferendo una persona prima di essere Arrestato dalla polizia. L'aggressione, di cui ancora le autorita' norvegesi hanno detto di non conoscere il movente, e' avvenuta alla vigilia della Festa del Sacrificio, una delle ricorrenze religiose piu' importanti per i ...

Sparatoria in un centro islamico vicino a Oslo : Secondo quanto riportato dal giornale norvegese Dagbladet, a Bærum, vicino Oslo, c'è stata oggi una Sparatoria all'interno del centro islamico Al-Noor e una persona è stata colpita. L'aggressore, un uomo bianco in uniforme di cui non è stata ancora precisata l'età, è stato fermato dalla polizia e arrestato.Bærum è un comune di poco meno di 125mila abitanti che si trova nella contea di Akershus e Sandvika è la città capoluogo ...

Norvegia - Sparatoria in una moschea vicino a Oslo : arrestato l'assalitore | Aveva elmetto e uniforme : Una persona sarebbe già stata arrestata: si tratterebbe di un uomo bianco che indossava un elmetto e un'uniforme

Norvegia - Sparatoria in una moschea vicino a Oslo : un ferito. Arrestato un uomo : C’è stata una sparatoria all’interno di una moschea a Baerum, cittadina vicino a Oslo. L’ha reso noto polizia norvegese tramite un post su Twitter. Solo una persona è stata colpita e non ci sono morti. Lo riferisce il giornale norvegese Dagbladet, riferisce che c’è già un Arrestato. #Bærum. Ringeriksveien. al-Noor Islamic senter. Det har vært en skyteepisode inne i moskeen. En person er skutt. Ukjent skadeomfang på denne. En ...

Bolzano - Sparatoria vicino a supermercato : un ferito : Pina Francone Attorno alle 17 una persone ha aperto il fuoco nei pressi di un market: una persone sarebbe rimasta ferita. Polizia e carabinieri sul posto Paura a Bolzano, dove attorno alle 17 di questo pomeriggio, una persona avrebbe aperto il fuoco nei pressi di un supermercato: nella sparatoria sarebbe rimasta ferita una persona. L'episodio si sarebbe verificato in via Buozzi, in zona industriale, vicino, appunto, a un market ...